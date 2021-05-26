兼任Dior與Fendi創意總監　炙手可熱的設計師Kim Jones十個小故事

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Kim Jones 無疑是當今最炙手可熱的明星級設計師，在執掌 Louis Vuitton 男裝時，運用對於街頭文化的熟稔，扭轉了時尚圈千篇一律的風格，帶領時尚正式走進潮流化的趨勢，他的好人緣不僅展現在他秀上頭排座位上的名人嘉賓，同時也展現在他與藝術家、潮流品牌等跨界的聯名上，現今同時兼任 Dior 男裝與 Fendi 女裝創意總監的他，究竟有什麼樣的魅力，可以在時尚圈叱吒風雲？

Kim Jones 是如何走上時尚之路，執掌LV男裝，成為Dior、Fendi的創意總監？點圖看這10個Kim Jones不為人知的故事▼▼▼

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