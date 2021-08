Gucci Off The Grid永續系列推新色　Tote Bag、漁夫帽潮流又百搭

Gucci Off The Grid永續系列推出以來,成功提醒世人時刻注意碳足跡對環境造成的影響,體現Gucci生生不息的精神,透過再生材質的利用來減少浪費。一系列百搭單品陪伴大家穿梭野外和城市,自由地探索現實和想像的廣闊天地。不管是腳下還是心靈上的旅程,Gucci Off The Grid都秉持愛護地球的初心。而2021年Gucci再度發功,為Off The Grid系列打造全新「灰爆」配色。



Gucci Off The Grid系列緊扣以環保為重的綠色生活風尚,選用再生、有機、環境友善的材質製作,是Gucci Circular Lines下第一個系列,體現品牌循環生產的信念。圓筒水桶袋、背包、運動鞋、小型皮件及服飾均以ECONYL®縫製;這種再生尼龍面料以魚網、舊地毯及尼龍碎布等混合再生聚酯纖維及其他永續原料製成,將可能污染地球環境的廢料轉化成可再生利用的環保材質;內裡和金屬部分則使用有機棉和回收中不含鎳的黃銅合金鑄造,由裡到外實現Gucci對於環境保護的決心。

本季Gucci Off The Grid選用深灰色ECONYL®質料作主題,搭配象牙色皮革飾邊和金色手寫GUCCI字樣皮革標誌,顯示獨特沉穩的雅皮士氣質。新色袋款囊括圓筒水桶袋、腰包、手提袋、小型郵差袋和背包等多樣性包款,滿足生活中各種場合和需求。小型皮件則包括銀包、卡片套和輕巧方便的迷你袋,為生活中的小細節增添時髦感。

同樣的深灰色也用於服飾中輕巧的棉質連帽外套、背心、運動長褲和及膝短褲。男士鞋款方面則有換上深灰色ECONYL®尼龍的Gucci Tennis 1977中性運動鞋,同樣飾有象牙色細節。配件部分則提供棒球帽和漁夫帽作為日常搭配。Gucci Off The Grid系列的專屬特製包裝也呼應環保概念,防塵袋用回收尼龍製成,包裝盒則使用永續管理森林的再造紙製作而成。

【本文獲「世界高級品」授權轉載,原文:2021 Gucci永續系列岩石灰新色 包包、帽子、鞋子百搭超有氣質】