ONE PIECE迷必買！SEIKO聯乘海賊王推出5款新手錶　每款限量5千隻

隨著千禧及Z世代的相繼崛起，日本專業鐘錶品牌Seiko於2019年推出以年輕活力與多元文化為指標的＜Seiko 5 Sports＞系列，做為對此新時代能量來臨的回應。繼先前品牌透過與《快打旋風》、《火影忍者》跨界推出聯名錶款，串聯發揚日本精神的電玩及動漫領域後，如今又再度和影響力擴及全球的超人氣漫畫《ONE PIECE 海賊王》聯手， 以故事中 Luffy、LAW、ZORO、SABO、SANJI 等5位主角為靈感，打造5款相應的具有強烈街頭風格的限量腕錶，每款全球限量5000只。



SEIKO x 《 ONE PIECE 海賊王 》聯乘錶款

自1999年起於《週刊少年Jump》連載的超人氣少年漫畫《ONE PIECE》，描述了在虛構的「大海賊時代」背景下，主角 Luffy 與他的夥伴們，奔著成為「海賊王」及探尋「One Piece」祕寶的夢想，而駛向「偉大的航道」所發生的冒險故事。其中充滿熱血築夢及彰顯人性善惡的情節，更使它成為存在於一代年輕人童年記憶中的不敗經典，至今熱度不減，並衍生出無數同名動畫、電影等作品。

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＜Seiko 5 Sports＞去年首度開啟了和《ONE PIECE》間的合作，藉由品牌獨樹一格的日式製錶技術，以結合街頭感的設計概念，重新演繹出主角們個性迥異的風格造型。本次問世的5款新作，以「被繼承的意志」為主題發想，將代表5位主角熱血精神的神秘符碼，融入錶款細節當中，且伴隨品牌量身打造的形象廣告裡化身成現代潮男的形象，打破了虛擬與現實間的隔閡，猶如真實地存在於現代世界裡。

＜Seiko 5 Sports＞與《ONE PIECE》本次主打的5款聯名腕錶，均採用不鏽鋼打造的42.5mm錶殼，且延續品牌於1963年推出的Seiko Sportsmatic 5（俗稱 Seiko Five）錶款傳統，搭載具備星期與日期顯示功能的4R36自動上鍊機芯。每只腕錶除刻有限量序號外，也配有印著5位角色標誌符號的特製錶盒，另附有下載卡片，可獲得專為此次合作所繪製的原創角色插圖。更多資訊可至官網專屬頁面查看。

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