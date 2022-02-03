【植物時尚】日牌向傳統石膏像取經　跟職人合作帶來趣味創意盆器

【植物/ 職人】塊根植物、多肉植物成了大熱潮流，人們除了四出搜尋罕見的植物外，對盆器的追求也一絲不苛。

傳統職人盆器作品當然深受追捧，也有日牌將新舊元素結合，帶來有趣的設計。



多肉植物、塊根植物近年大行其道。（BRUTUS）

傳統職人的盆器作品，由於是人手製作，生產數量有限，罕有之餘，價錢很多也炒上數倍，有錢也未必買到，像Ken Yokomachi主理的東京植物單位BOTANIZE，以及佐藤惠一日本手作盆品牌TOKY，每次有新作上架時例必被搶購一空，聯乘作品更是鬼罕中的鬼罕。

日牌emeth盆器重塑偉人、名人的石膏雕像（emeth）

日牌emeth盆器新作卻有別一般傳統，請來日本職人以製作石膏雕像手法來創作，重塑偉人、名人的石膏雕像。

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這打開頭顱的概念，原來是目的是用植物來體現偉人的思想，有趣的同時，也甚有意思，開拓大眾對盆器的想像，當盆器中的植物，不論是仙人掌還是沙漠玫瑰愈見茂盛時，說不定代表種植者的創意無限大。