虎年潮物盤點｜陳冠希CLOT虎紋牛仔系列最時尚　UNIQLO老虎超可愛

【虎年/ Balenciaga/ CLOT/ 聯乘】農曆新年是大節日，各大品牌為應節為銷情，會特定推出年度生肖別注。今年當然不例外，現在為《一物》讀者盤點一下最時尚的虎年主題設計。



最新Levi's × CLOT虎年系列。（Levi's）

EDC主理的品牌CLOT再次跟Levi's合作聯乘，不過今次並非玩招牌荊棘圖騰，取而代之的是虎紋圖案，潮得來也甚應節。

陳冠希CLOT聯乘Levi's 相隔十年再合作 虎年生肖牛仔服飾極搶眼

G-SHOCK MTG-B1000 限量版（G-SHOCK官網）

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G-SHOCK新作MTG-B1000CX以高階的MTG-B1000系列為基礎，融入了2022年虎年生肖主題，除了手錶不鏽鋼錶殼化身為老虎身上的皮毛，金黃色的虎紋覆滿錶殼，搭配鮮紅色的樹脂錶帶，還有虎主題盒子包裝，吉祥又貴氣。G-SHOCK MT-G系列出虎年限定版手錶 虎紋錶圈配紅錶帶展王者霸氣

Jil Sander限量系列「Tiger Collection」造型照（Jil Sander）

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以極簡風格見稱的Jil Sander，今年推出虎年限定系列，破格水墨筆觸勾勒出生肖單品，每件單品均印有水彩畫成的老虎圖案，淡雅的水彩筆觸大大減弱老虎本來的粗獷感，增添Jil Sander一貫的優雅。

Jil Sander破格虎年限定系列 水墨筆觸勾勒出不一樣的生肖單品

AMBUSH虎年達摩（AMBUSH）

日牌AMBUSH定期推出品牌自家版本的達摩，今年虎年除了金銀版本，更送上虎紋新設計；另有祈福御守，時尚地為新年送上祝福。

Balenciaga的Objects系列請來藝術家Nik Kosmas合作帶來老虎雕塑，不過Nik Kosmas並非傳統老虎動物形態出現，相反以黑色機械老虎模樣，充滿未來派色彩，跟Balenciaga的元宇宙取態不謀而合。此老虎雕塑全球限量生產15枚，以Balenciaga現今號召力，Sold Out是意料中事。

購物滿特定金額可獲限量虎年杯墊贈品（UNIQLO）

UNIQLO也加入賀年設計，推出限定虎年新春特別系列圖案，可愛老虎等圖案布置於T-Shirt、Tote Bag上，甚有心思，另購物滿特定金額亦可獲贈限量虎年杯墊，虎虎生威。