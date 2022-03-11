春夏7款男士髮型推薦　韓系紋理捲髮、逗點瀏海、丹迪頭修飾輪廓

有人說「髮型就像是第二張臉」，不但可以修飾輪廓，也能展現個人風格，所以說～男生剪頭髮別再只會將兩側剃掉或推高啦！



其實可以考慮留點長度，挑戰燙點有捲度的造型，或是利用瀏海做造型，除了提升質感外，更能化身質感型男。

髮型屋重開，相信一眾男士已急不及待去剪頭髮重拾帥氣了吧？落刀前不妨參考以下7款最流行男士髮型。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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1. 質感復古中分

復古潮流隨著《華燈初上》的播出又開始流行，而男生的髮型自然也不能錯過這陣復古風。只要像林宥嘉一樣，將頭髮分成兩區並中分，稍微露出中間額頭，就能完成既有質感又復古的髮型，推薦給穿著比較韓系、日系的儂粉試試看喔！

2. 溫柔紋理捲髮

相信許多儂粉都在等待進入退伍倒數的朴寶劍，而朴寶劍的髮型其實也是許多男生爭相模仿的歐爸髮型，作為韓系短髮暖男擔當的紋理捲髮，清爽簡約的造性，能凸顯男性的臉部輪廓，再搭配襯衫或是高領針織衫，溫柔氣質讓人不禁心動。

3. 文青微捲蘑菇頭

男生第一次挑戰微捲髮型，不妨參考盧廣仲標誌性的蘑菇髮型，微捲的造性可以看似厚重的蘑菇頭增添現代感，日常整理也相當方便，只需要用造型髮品簡單的抓一下，就能變成時尚感十足的文青微捲蘑菇頭。

4. 日系慵懶捲髮

想嘗試中長髮、擺脫孩子氣的男生，又想要快速有型、好整理的髮型，儂編推薦可以參考謝坤達的日系慵懶捲髮，以不規則的紋理捲度，加上輕盈的層次，讓整體看上去既慵懶又有個性。而且這款髮型能隨著場合需求做變化，當有正式場合可以使用髮妝產品，使捲度變大，更有造型感；相反，今天想走自然路線，只要輕鬆順著髮尾撥順，就能達到自然微捲的效果喔！

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5. 韓系逗點瀏海

雖然說逗點瀏海已經在流行好一陣子，成熟又帶點隨意感的韓系逗點瀏海，無論是出席任何場合、搭配各式服飾都不會有違和感，所以依舊有許多男生喜愛這款髮型。簡單將頭髮分成三七界線，吹出內捲「，」感，就能打造出像陳零九一樣的風格；除了單逗號，也可以將瀏海吹成兩個對稱的「，」，像愛心形狀的髮型，特別適合高髮際線的男生。

6. 暖男丹迪頭

丹迪頭（Dandy Cut）被號稱是韓劇男二御用髮型，總是給人一種呆萌的感覺，加上暖男的氛圍，推薦可以參考在韓劇《女神降臨》飾演男二的黃仁燁。這款髮型的關鍵在於兩側的漸層，以及上方頭髮的厚度變化，要注意上方頭髮不能過於服貼，也要避免使用容易油亮的髮妝產品，才能維持蓬鬆的視覺效果喔！

7. 俐落露額側分

喜歡穿西裝卻不想配上一塵不變上梳油頭的男士，儂編推薦參考宋仲基這款俐落又霸氣十足的露額側分，上梳的髮型卻依然保有蓬鬆感，利用露出額頭並將髮際線明顯劃分的特性，藉此呈現幹練、俐落的形象，搭配正裝最為合適。

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