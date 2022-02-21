在家染髮不褪色4大要素　專家指點洗頭、吹頭關鍵　維持染後色澤

迎接新一年到來，姐妹們是不是都已換上新的髮色？拿著女神的範本開心去髮廊染髮，每次染完從髮廊出來，都覺得自帶仙氣，但經過幾次洗髮後，顏色就越來越「走樣」，髮質也變得乾澀粗糙，真的超讓人崩潰！



到底該如何在染後讓漂亮的髮色可以維持更久、髮質也能獲得良好的修護？這次特別採訪KÉRASTASE （巴黎卡詩）教育副理Nick Chen，來和妞妞們分享染後持色秘訣！

染完如何讓髮色持久？快把這幾招筆記起來！（點擊放大閱讀）

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1. 以溫冷水洗頭

洗頭時遇水毛麟片會打開，當水溫越高毛麟片就會張越開，頭髮的蛋白質、色素就會加速流失，這也是為什麼如果單純只用熱水打濕頭髮，會發現頭髮變得特別乾澀。建議染後洗頭時以溫水、最好偏冷洗淨，減緩色素的流失。

2. 勿用力搓洗頭髮

不當的洗頭方式相當於一次漂髮造成的傷害！很多人在洗頭時會胡亂搓洗頭髮，這時候頭髮鏈鍵組織會打開，搓揉頭髮會加速摩擦，嚴重破壞髮絲結構。建議洗頭時只要著重頭皮清潔，髮絲的部分以「順向」帶過即可。

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3. 挑選護色髮品

染後的毛鱗片閉合不完全，若沒加以修護保養，很容易會失去光澤，髮質就會變得粗糙易斷。建議染完後至少使用一個月的護色洗髮精，除了有助於持色外，也有髮絲修復的效果。

4. 洗後吹至全乾

特別是長髮的女生，洗頭後都會懶得花時間吹整頭髮，常常都以毛巾直接包覆，但當頭髮處於濕的狀態時毛麟片是張開的，就容易因為摩擦而受損。建議洗頭後務必先頭皮、頭髮吹至「全乾」，如果是長頭髮的妞妞，還可以先噴抗熱噴霧打底，降低熱工具的傷害。

染後護色髮品推薦清單

1. KÉRASTASE 恆彩重生髮浴

恆彩重生髮浴250ml；恆彩重生髮浴保濕型250ml（KÉRASTASE官網）

針對一般至粗硬髮設計，染後潤澤髮浴，蘊含獨家有機酸養髮科技，清潔同時滋養、強韌、抗毛躁，添加積雪草萃取能精準修復染後髮質。如果是細軟髮質的妞妞則可選擇另款保濕型。

2. KÉRASTASE恆彩重生髮膜

恆彩重生髮膜200ml（KÉRASTASE官網）

細緻乳霜質地髮膜，針對染後髮質深層修護，獨家有機酸養髮科技由內而外層層修護，胺基酸活性因子可修護染後髮芯，恢復髮纖強韌彈性。

3. Rene Furterer OKARA金縷梅鎖色髮浴

Rene Furterer OKARA金縷梅鎖色髮浴200ml；600ml（Rene Furterer官網）

添加弱酸性配方與修護鎖色成分金縷梅萃取精華，使髮色持久保鮮，富含胺基酸的天然豆粕萃取，幫助修護染後髮絲，免於外在環境傷害，增長髮色保鮮期。

4. ORIBE漂色矯正精華

ORIBE漂色矯正精華100ml（ORIBE官網）

可為秀髮補充所需水份，作為保持冷霧色調重要的第一步，輕盈的精華液可讓造型產品均勻地貼合在秀髮上，讓髮絲觸感更加柔順，並提供高達232°C的抗熱防護，保護染燙後脆弱髮絲。並透過紫羅蘭色素和矯色珍珠因子發揮矯色去黃作用，讓秀髮展現更明亮的冷霧髮色效果。

5. AVEDA護色洗髮精

AVEDA護色洗髮精 250ml、1000ml（AVEDA官網）

植物性配方來自關華豆、綠茶萃取物、冬青樹及肉桂皮油，可撫平毛麟片幫助鎖住髮色。妞編輯很喜歡這款的香味，富含薰衣草、伊蘭伊蘭、薄荷、天竺葵和葡萄柚，經典純香讓人忍不住一直聞。護色效果優秀，洗後髮絲也會很有光澤感。

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【本文獲「Niusnews妞新聞」授權轉載。】