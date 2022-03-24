Dr. Martens春夏新靴融入馬術元素　皮帶襯青銅扣打造英倫紳士風

撰文：COOL潮流生活網
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重視外型、細節的你，在眾多靴海裡，該如何找到一雙可鹽可甜的百搭靴款？擁有英國純正血統的馬汀靴正宗始祖Dr. Martens無視定義、打破常規，推出2022春夏兩大吸睛新品！

Dr. Martens 全新「REFINED HARNESS PACK」系列與「SMOOTH CLASH」系列

Dr. Martens全新「REFINED HARNESS PACK」系列與「SMOOTH CLASH」系列。「REFINED HARNESS PACK」系列最大特色在於混搭皮帶式扣件與青銅色硬件，採用新的錐形鞋楦，打造前所未見的馬汀靴型，經典 1460八孔靴和 2976 切爾西靴（Chelsea boots）都加入此特色隊伍中；而「SMOOTH CLASH」系列最搶鏡的就是灰、黑色大面積撞色創意，呈現令人耳目一新的新氣象！可說是結合街頭、個性、俏皮的活潑設計！

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Dr. Martens 另類馬術元素重新打造「REFINED HARNESS PACK」系列

在2022年春夏系列中，Dr. Martens以另類的馬術設計元素重新打造核心鞋款。採用全新的錐形楦頭，賦予鞋款更時髦、更精緻的造型。Cristofor和Jaimes鞋款皆配有方便穿脫的內側半拉鍊設計，兩款均裝飾青銅色的金屬配件，並綴以品牌的DNA標誌：黑黃鞋後標及黃色沿條縫線，使該系列的馬汀靈魂更完整！

Dr. Martens 新款「SMOOTH CLASH」系列大面積撞色兼具繽紛外型與吸睛度！

規則就是用來突破的！Dr. Martens推出全新「SMOOTH CLASH」系列來挑戰Original的既定印象。透過大面積的重新上色、細節處的亮色妝點，重塑品牌最經典的 3孔、8孔鞋型，為新一季帶來令人玩味的變化，可說是求新求變，延續無限！本系列採用大面積的灰色與黑色排列，重新組成品牌的經典不敗鞋款，加碼搭配撞色鞋眼孔、鞋帶及車縫線。每雙鞋均忠於品牌的經典結構：以煙燻色鞋底搭配溝紋中底側邊，以及標誌性黃色沿條縫線。不論是1460八孔靴或是1461三孔鞋款，都是本季非常值得入手的優質穿搭單品！

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