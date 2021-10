Timberland秋冬防水靴工裝服　舒適甘蔗鞋底靈活征服山路、石屎地

Timberland 一直以來都致力於啟發並幫助新世代的年輕人走向戶外,推動世界向前。通過開發生態創新產品,品牌不遺餘力地承擔社會責任,建構更綠色的未來。



新一季的Timberland 系列「 GET READY FOR ANYTHING 」助你無懼阻礙,從容探索自然。從城市街道到任何未知領域,每一步都踏足舒適,隨心探索。新系列以品牌獨有的GreenStride™創新技術融合,重塑並升級了經典設計,將當代風格融入經典鞋款之中。

GreenStride™是Timberland最環保舒適的創新技術之一,本季亦被首次應用於靴履中。 這款舒適鞋底採用75%的甘蔗和天然橡膠製成的可再生材料。 此次全新發佈的鞋履系列:GreenStride™ Edge 防水靴,GreenStride™ TBL® Originals Ultra 防水靴,以及女款GreenStride™ Ray City防水靴均採用舒適甘蔗鞋底, 為城市與山道健行提供最佳的步履體驗。

GREENSTRIDE™ EDGE 防水靴

GreenStride™ Edge 防水靴將會是本季街頭最前衛的靴履之一,它由經典黃靴演化而來,專為變幻莫測的城市場景而設計。Timberland將防水性能運用到靴子,以應對雨水、積水等場合。 值得一提的是,這款GreenStride™ Edge防水靴的面料由至少含有50%回收塑膠的ReBOTL™材料製成。

男款GREENSTRIDE™ TBL® ORIGINALS ULTRA 防水靴

GreenStride™ TBL® Originals Ultra 防水靴靈感來自於品牌在2007年首次亮相的標誌性Earthkeepers® Original靴履。 作為系列中最早使用回收材料的靴子之一,GreenStride™ 環保鞋底技術的運用便是對這款靴子的完美致敬。 這款靴子採用品牌專利TimberDry™技術,無論在哪種天氣都是完全防水,並保持雙腳乾燥。 為了提升穿著舒適度,Timberland 改善了原有的鞋底設計,在前腳掌和鞋跟處巧妙地刻上了凹槽,讓穿著者穿起來更靈活輕盈。

女款 GREENSTRIDE™ RAY CITY防水靴

Timberland 一直以多種標誌性風格以及各項創新技術聞名。今年秋天,Timberland 更將這兩者合二為一,在靴款的製造工藝上再次進化,打造了 GreenStride™ Ray City防水靴。 GreenStride™舒適鞋底進一步強調了品牌對環保的重視。 靴子同時採用了TimberDry™技術,實現完全防水,並保留代表性星形外底紋路設計。 標誌性的四重車縫線、填充鞋領及六角防鏽鞋孔等,經典外觀結合獨特性能, 打造出更為現代的粗獷工裝風格。

除了本季推出的一系列GreenStride™環保鞋款,Timberland 同步釋出具街頭風格的工裝服款式,添加了玩味元素以及更多的配色選擇,幫助穿著者在推動世界前進的同時脫穎而出。

男裝迷彩燈芯絨CHORE外套

男裝迷彩燈芯絨Chore外套採用全覆蓋迷彩印花,由100%有機棉製成。 其圖案和色彩延伸GreenStride™Edge防水靴子的工裝風格,同時加入功能性細節,如全拉鏈開口,可調節的按鈕袖口,以及工裝風格的貼式口袋等。

女裝保暖工裝外套

與男款迷彩外套呼應的是女款保暖工裝外套,同樣由100%有機棉製成、具備耐用的防水性能、寬鬆剪裁等,提升日常穿搭的辨識度,輕鬆應對任何活動。 酷感的工裝口袋和迷彩印花燈芯絨衣領的設計,將戶外美感貫穿始終。

