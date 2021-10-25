Timberland秋冬防水靴工裝服　舒適甘蔗鞋底靈活征服山路、石屎地

撰文：COOL潮流生活網
出版：更新：

Timberland 一直以來都致力於啟發並幫助新世代的年輕人走向戶外，推動世界向前。通過開發生態創新產品，品牌不遺餘力地承擔社會責任，建構更綠色的未來。

新一季的Timberland 系列「 GET READY FOR ANYTHING 」助你無懼阻礙，從容探索自然。從城市街道到任何未知領域，每一步都踏足舒適，隨心探索。新系列以品牌獨有的GreenStride™創新技術融合，重塑並升級了經典設計，將當代風格融入經典鞋款之中。

GreenStride™是Timberland最環保舒適的創新技術之一，本季亦被首次應用於靴履中。 這款舒適鞋底採用75%的甘蔗和天然橡膠製成的可再生材料。 此次全新發佈的鞋履系列：GreenStride™ Edge 防水靴，GreenStride™ TBL® Originals Ultra 防水靴，以及女款GreenStride™ Ray City防水靴均採用舒適甘蔗鞋底， 為城市與山道健行提供最佳的步履體驗。

經典品牌Timberland推出2021秋冬新款，實用又具美感的防水靴配搭工裝服飾，喜歡週末行山的你絕不能錯過（點擊放大閱讀）▼▼▼

+32

GREENSTRIDE™ EDGE 防水靴

GreenStride™ Edge 防水靴將會是本季街頭最前衛的靴履之一，它由經典黃靴演化而來，專為變幻莫測的城市場景而設計。Timberland將防水性能運用到靴子，以應對雨水、積水等場合。 值得一提的是，這款GreenStride™ Edge防水靴的面料由至少含有50%回收塑膠的ReBOTL™材料製成。

男款GREENSTRIDE™ TBL® ORIGINALS ULTRA 防水靴

GreenStride™ TBL® Originals Ultra 防水靴靈感來自於品牌在2007年首次亮相的標誌性Earthkeepers® Original靴履。 作為系列中最早使用回收材料的靴子之一，GreenStride™ 環保鞋底技術的運用便是對這款靴子的完美致敬。 這款靴子採用品牌專利TimberDry™技術，無論在哪種天氣都是完全防水，並保持雙腳乾燥。 為了提升穿著舒適度，Timberland 改善了原有的鞋底設計，在前腳掌和鞋跟處巧妙地刻上了凹槽，讓穿著者穿起來更靈活輕盈。

同場加映：【Timberland】黃色高筒靴永不過時　背後環保概念與潮流與時並進（點擊放大閱讀）▼▼▼

+6

女款 GREENSTRIDE™ RAY CITY防水靴

Timberland 一直以多種標誌性風格以及各項創新技術聞名。今年秋天，Timberland 更將這兩者合二為一，在靴款的製造工藝上再次進化，打造了 GreenStride™ Ray City防水靴。 GreenStride™舒適鞋底進一步強調了品牌對環保的重視。 靴子同時採用了TimberDry™技術，實現完全防水，並保留代表性星形外底紋路設計。 標誌性的四重車縫線、填充鞋領及六角防鏽鞋孔等，經典外觀結合獨特性能， 打造出更為現代的粗獷工裝風格。

同場加映：【Aigle】法國品牌最新彩色雨靴超時尚　必知3個雨靴保養常識！（點擊放大閱讀）▼▼▼

+1

除了本季推出的一系列GreenStride™環保鞋款，Timberland 同步釋出具街頭風格的工裝服款式，添加了玩味元素以及更多的配色選擇，幫助穿著者在推動世界前進的同時脫穎而出。

男裝迷彩燈芯絨CHORE外套

男裝迷彩燈芯絨Chore外套採用全覆蓋迷彩印花，由100%有機棉製成。 其圖案和色彩延伸GreenStride™Edge防水靴子的工裝風格，同時加入功能性細節，如全拉鏈開口，可調節的按鈕袖口，以及工裝風格的貼式口袋等。

女裝保暖工裝外套

與男款迷彩外套呼應的是女款保暖工裝外套，同樣由100%有機棉製成、具備耐用的防水性能、寬鬆剪裁等，提升日常穿搭的辨識度，輕鬆應對任何活動。 酷感的工裝口袋和迷彩印花燈芯絨衣領的設計，將戶外美感貫穿始終。

同場加映：男士短褲4大潮牌｜本地WORKWARE工裝味濃　PIN SKTBS走City Boy風（點擊放大閱讀）▼▼▼

+23

同場加映：男士復古穿搭6大元素　古巴襯衫、橄欖球杉、工人褲打造懷舊情懷（點擊放大閱讀）▼▼▼

+40
【軍裝外套】MA-1 Jacket內籠為何要是橘黃色？後背標籤都有學問【軍事時尚】你分到MA-1與N-2B嗎？解構九款軍裝外套　哪件最易襯機能西裝｜穿傳統西裝覺得周身唔聚財？Cityboy西裝舒適個性體面男裝涼鞋｜5雙潮人必備款推介　造型獨特外更具備機能性及舒適度Outdoor戶外機能風受注目　山系時尚由日本發揚光大源於這三點【Worker風】台灣六間「工裝小店」　日系古著機能完勝Dickies男士時尚｜對付「秋老虎」的5大穿搭技巧　白T漁夫帽展現迷人魅力盤點近期3對超震撼日本限定聯名波鞋　Nike獨特藍染展現非凡工藝

延伸閱讀：

再度買爆！KAWS x Human Made 秋季聯名預告釋出

【本文獲「COOL潮流生活網」授權轉載。】

品牌潮流
Timberland
品牌
國際品牌
男士時尚
時尚
時裝
時尚配搭
鞋履
行山鞋
山系鞋履
COOL潮流生活網
發表評論...