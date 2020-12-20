軍鞋退下戰場後　如何走進我們的鞋櫃？軍靴Combat Boots發展史

其實接觸、認識軍靴（Combat Boots）就和認識其他時尚單品一樣，最好的方式就是探本窮源，從一件單品的歷史和背景開始了解。 文：Polo Cheng, Lorry Liao（GQ Taiwan）

軍靴到底是如何從戰場上，走進我們的日常生活？點圖查看軍靴的歷史和背景▼▼▼

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最早的雙扣軍靴設計

關於軍靴 Combat Boots 的首次登場，我們大約可以追朔回二戰時期。不過 1940 年代的軍靴和我們現在常見的樣式有點不同，更多是雙扣軍靴，也就是現代全鞋帶軍靴的前身。雙扣軍靴的設計初衷來自於希望以便宜的方式把 Legging 和 Boots 合二為一，一起生產。那雖然雙扣的設計在往後的戰爭中就比較沒有再被廣大使用，我們還是可以從一些現代時尚品牌的設計中看出雙扣設計在鞋類歷史中留下的影響。

越戰時期的全熱帶軍靴

至於現代常見全鞋帶軍靴的始祖，我們則是可以把時間倒轉回 1950、1960 年代的越戰。美軍當年為應對越南的炎熱氣候以及森林地形，特別設計出了 Jungle Combat Boots，是一款被很多人認為是現代 Combat Boots 前身的設計。Jungle Combat Boots 的鞋身一般是由 1950 年越戰初期因不適應戰場而解體的軍靴重新製造而成，加上了新的排水、防水系統，再次出發戰場。

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軍靴之於龐克文化

在越戰後期以及戰爭結束之後，美國青年掀起了一股反戰運動，那是現在我們所看到的「嬉皮」、「龐克」等諸多次文化的起源。而也因為當年崇拜這些次文化沒什麼錢賺，他們很多時候穿著戰爭後留下的鞋履，一方面是因為這些鞋不值錢，二是因為他們把這些鞋穿在身上也算是要讓大家銘記曾經痛苦的越戰。而大家穿著穿著，就把這樣的風格帶入了時尚（特別是龐克），成為了現代軍靴相關穿搭時常效仿的對象之一。

到了 1970 年代，紐約的朋克文化在倫敦也引起了不少共鳴，並且被英國 Sex Pistols、The Clash 等樂團發揚光大。所謂皮衣、緊身褲、鼻環耳洞、加上一雙軍靴的「英倫龐克」風格也是從這時開始被提倡。值得一提的還有人稱英國人手一雙的 Dr.Martens 馬丁靴當初也是因為酷似軍靴並且價格親民，才在 1980 年代順勢成為了英國哥德、龐克等次文化的核心鞋履。

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90 年代我們可以看到軍靴漸漸走入主流文化，從當年令 Will Smith 一舉成名的連續劇 Fresh Prince of Bel-Air 的宣傳照，到 Prada 等大牌的秀場上，我們都能看到 Combat Boots 的蹤影。這些曝光也皆成為了軍靴在 90 年代流行文化中的高昂地位的最佳證明。

到了今天，軍靴早已不僅僅是街頭次文化或是高檔時尚秀中的產物，而是人人的衣櫃中都能找到，猶如大衣、帽衫一般為日常穿著一部分的 Essential 單品。Combat Boots 這超過半世紀的演化確實妙不可言，他作為一件鞋履單品的潛力也是不容小觀，而今後軍靴的發展我們更是拭目以待。

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【本文獲「GQ Taiwan」授權轉載，原標題：誕生於戰爭、曾是次文化的一部分！席捲時裝周的「軍靴 Combat Boots」究竟是什麼來頭？】