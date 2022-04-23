ASICS新推NIHONZARU GTX防水波鞋 系列以燕麥奶色為主調柔和百搭
撰文：勘履者
出版：更新：
近日陰雨綿綿，不知道大家是否在找防水機能鞋呢？ASICS 這就來了，以 GEL – LYTEIII OG 和 GEL – QUANTUM 180 兩雙鞋為主角，並且加上 GORE-TEX™ 防水面料，打造出 NIHONZARU™ 系列。
本次 ASICS 的 NIHONZARU™ GTX 系列，除了主打防水機能外，設計靈感也與日本特色結合，大家都知道「一隻洗澡的人猿」（A Bathing Ape）這個裏原宿經典品牌，而 ASICS NIHONZARU™ GTX 系列則是以「泡溫泉的猴子」為靈感配色，指的是長野縣地獄谷野猿公園中，冬季獼猴 （又稱雪猴） 泡溫泉的奇景，同時也是當地一大特色觀光。
ASICS GEL – QUANTUM 180 NIHONZARU™ GTX & LYTEIII OG NIHONZARU™ GTX（點擊放大瀏覽）▼▼▼
+8
ASICS NIHONZARU™ GTX 兩款鞋目前已於歐洲通路發售，另外日本 ASICS 官網也可購得，GEL – LYTEIII OG 定價 19800 日元（折合約HKD 1210），GEL – QUANTUM 180 則為 18700 日元（折合約HKD 1140）。
Onitsuka Tiger｜NIPPON MADE波鞋全日本製 特製鞋墊一試成主顧Converse x A-COLD-WALL*推聯名波鞋 Aeon Active CX新色5月發售嚴選6款熱門復古波鞋 Nike、New Balance、ASICS、Reebok超百搭知名改鞋店客製LV Air Jordan1波鞋 奢華細節向Virgil Abloh致敬最新Dino Air Jordan 1波鞋將登場 融入YEEZY設計入手難度地獄級Nike聯乘Benz、法拉利不是夢？ IG帳戶揭開波鞋與跑車微妙關係
【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：評點G-SHOCK頂規系列 以日本戰國著名軍團「赤備」發想的MR-G話題新作】