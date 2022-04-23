ASICS新推NIHONZARU GTX防水波鞋　系列以燕麥奶色為主調柔和百搭

近日陰雨綿綿，不知道大家是否在找防水機能鞋呢？ASICS 這就來了，以 GEL – LYTEIII OG 和 GEL – QUANTUM 180 兩雙鞋為主角，並且加上 GORE-TEX™ 防水面料，打造出 NIHONZARU™ 系列。



本次 ASICS 的 NIHONZARU™ GTX 系列，除了主打防水機能外，設計靈感也與日本特色結合，大家都知道「一隻洗澡的人猿」（A Bathing Ape）這個裏原宿經典品牌，而 ASICS NIHONZARU™ GTX 系列則是以「泡溫泉的猴子」為靈感配色，指的是長野縣地獄谷野猿公園中，冬季獼猴 （又稱雪猴） 泡溫泉的奇景，同時也是當地一大特色觀光。

ASICS GEL – QUANTUM 180 NIHONZARU™ GTX & LYTEIII OG NIHONZARU™ GTX（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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ASICS NIHONZARU™ GTX 兩款鞋目前已於歐洲通路發售，另外日本 ASICS 官網也可購得，GEL – LYTEIII OG 定價 19800 日元（折合約HKD 1210），GEL – QUANTUM 180 則為 18700 日元（折合約HKD 1140）。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：評點G-SHOCK頂規系列 以日本戰國著名軍團「赤備」發想的MR-G話題新作】