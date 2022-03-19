最新Dino Air Jordan 1波鞋將登場　融入YEEZY設計入手難度地獄級

撰文：COOL潮流生活網
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繼釋出 Dino 系列全新配色「Minty」，今番，球鞋藝術家 Edmond Looi 再度於社群平台曝光以 Air Jordan 1 為藍本的最新作品。

Edmond Looi 全新 Dino Air Jordan 1

融入 YEEZY 設計

Edmond Looi 過去在 Instagram 個人貼文忠曾多次表示對 YEEZY 的喜愛，這次選用 Air Jordan 1 為題進行改製，可謂是將兩者屬性相結合。設計上將部位逐步拆解並重新染製造就舊化美感，接著融入其應用於 Dino 系列中不同質面的骨骼標籤，強烈的視覺撞色同時充滿趣味。值得一提的是，綁帶配置同時亦讓人想起過去 Dino「Tumboh」的獨特設計。

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Edmond Looi 全新 Dino Air Jordan 1 尚無明確發布日期

Edmond Looi 全新 Dino Air Jordan 1 尚無明確發布日期，不妨留意其個人專頁等待抽籤程序。

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