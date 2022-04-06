男士髮型4種電髮捲度推介　韓系中分捲髮、潮男燙修飾臉型又不羈

好看的髮型能讓整體穿搭完整度更高，但當出門時間緊迫或有心想整理好頭髮卻力不從心，往往我們會以各式各樣的帽子來讓穿搭更好看；不過，如果上髮型屋一趟，與造型師溝通來燙出一個適合自己日常造型的捲髮，以上問題似乎都解決了！



就讓 Dappei 來為眾男性們推薦四種各具特色的捲髮，讓你不必再將頭髮藏起來一樣很帥。

1. 不羈渣男燙（又稱：錫紙燙）

將髮束一撮撮分別捲好後再以錫箔紙包整來做錫紙燙，燙完後的髮束自然蓬鬆而使頭頂不扁塌，頭髮的捲度也因上捲手法不同而有較多變化；自然躍動的捲度不僅修飾臉型，整體給人不羈感，很適合想留下有個性印象的搭黨們。服裝搭配上無論著用簡單就有個性的樂團 Tee 或像邱澤在《當男人戀愛時》裡搭配花襯衫，都能給人率性、無拘無束的感覺。

2. 中分浪漫微捲

想當韓系歐巴就不能不試試中分浪漫微捲髮！如果是瀏海長度較短的搭黨，可以先嘗試內勾的逗號瀏海，不只能修飾寬大的額頭，還能讓五官更精緻；而瀏海長度偏長的搭黨，則可試試圖中的紋理燙，透過將髮束上捲來燙成 S 型、C 型的髮流營造自然又隨性的感覺。又因這款髮型捲度自然，不會有較多的立體感，因此想讓造型更好看不妨將髮色染成啡色或較淺的顏色，來讓紋理更明顯且不厚重。

同場加映：Barber Shop冷知識｜理髮廳源自古埃及 髮型師以前要識補牙？

3. 個性狼尾加捲髮

通常男生在剪髮時都會將髮尾剃短，除了能藉由層次讓頭型更好看，還能給人俐落的感覺。但這樣的髮型容易因鬢角一長就炸開，因此必須經常修剪，如果想稍微延長修剪時間，不妨試試將髮尾順著毛流留長的狼尾造型；因髮尾較長，即便鬢角長度變長也不會有違和感，這款髮型近幾年也因強烈的造型感而受型人們喜愛，想讓狼尾髮型多些日系的味道，不妨試試與捲髮結合，透過捲髮增加髮量澎鬆度，也讓整體造型感提升一個層次。

4. 大男孩短捲髮

極短髮造型本身就有大男孩的陽光感，若加上捲髮則能多了分親切與可愛。極短髮造型在挑選捲髮捲度上，波浪捲則讓造型更加溫柔，適合喜歡日系文青風格的搭黨們；而喜歡復古、歐美風格的話，不妨試試小捲造型，透過細小捲髮堆疊出頭髮份量感，不僅修飾臉型，更能給人復古的視覺效果。

Dappei 結語：

將頭髮燙捲能省下許多使用電髮器的時間，整理上只要洗頭後順應捲度吹乾就很好看，十分好上手；還沒嘗試過燙捲的搭黨們不妨試試。



同場加映：春夏7款男士髮型推薦 韓系紋理捲髮、逗點瀏海、丹迪頭修飾輪廓（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 13

延伸閱讀：

男人必看！想換造型就把頭髮燙捲，盤點 5 種捲髮，率性、可愛、成熟的風格通通有！

告別又塌又扁的窘境！ 五款「細軟髮」適合髮型推薦，頭髮怎麼突然變好多！

原文：男生燙捲原來這麼好看，推薦 4 個「男生捲度」，韓系短捲髮、不羈渣男燙 ⋯ 有型又修飾臉型！

【本文由「dappei 搭配 - 穿搭社群 & 流行生活網」授權提供。