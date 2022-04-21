改鞋單位Peterson Stoop向Stan Smith致敬　綠白元祖球鞋變Loafer

【改鞋/ adidas/ Stan Smith】雖則話Custom-made波鞋現已蔚然成風，但各大流派之間，彼此仍有明確劃分，例如專心解構重組的，往往將全部心力灌注到如何將鞋履拆解，再改造出新鞋輪廓的學問之上；而舊化球鞋職人，則習慣在不更動鞋子本身原來形態之情況下，透過各種技術來把新鞋改裝成舊鞋一樣。



Peterson Stoop全新的adidas Stan Smith改造大作，經典頭像仍保留在鞋面，甚吸引。（Peterson Stoop）

總之「改裝」與「舊化」兩大門派發展縱然各自興旺，事實上卻甚少有職人會將它們融合起來，製作成形態創新，但外表老舊的鞋子（或許創新與仿古之間，本身哲理上就有矛盾之處）。然而來自荷蘭，又二人組Jelske Peterson和Jarah Stoop所創立的Peterson Stoop，正是罕見的例外，最近他們全新的adidas Stan Smith改造系列，更加是驚為天人潮流大作。

Stan Smith一直是Peterson Stoop的心儀愛鞋，過去早以它作基軸進行改裝。（GOODLIFE STORE）

查實Stan Smith一直是Peterson Stoop的心儀愛鞋，過去早就以它作基軸進行改裝，把白 × 灰色Stan Smith鞋底拆解，更換成米色Vibram大底及植鞣革包邊中底，讓動態的波鞋與斯文紳士鞋完美合一，定義出一種唯Peterson Stoop專屬鞋履輪廓，成功令大至倫敦Selfridges，小至惠比壽GOODLIFE STORE等時裝店皆為之心折，爭相引進其作品售賣。

再白 × 綠色Stan Smith塊片製鞋面結合側邊的植鞣革，視覺上極之搶眼。（Peterson Stoop）

後踭植鞣革皮塊位置刻有品牌標記。（Peterson Stoop）

Stan Smith塊片經舊化處理而成。（Peterson Stoop）

Peterson Stoop最新一輪Stan Smith致敬作，更彰顯他們力求進步，不原地踏步的決心。事關這回改裝與過往的Stan Smith改造，可謂截然不同，不再單單更換中底及大底，而是向難道挑戰，先將元祖白 × 綠色Stan Smith進行舊化，繼而拆解成塊片，將原來的鞋舌與鞋踭位壓平，製成鞋面。之後再結合Peterson Stoop獨門植鞣革包邊技術，製作出仿古Stan Smith再造成的Loafers皮鞋或無踭休閒拖鞋。

新系列亦開發出Stan Smith改製無踭休閒拖鞋。（Peterson Stoop）

把一對人所共知的OG色球鞋，面目全非地改裝成皮鞋或拖鼖，而舊化技術又恰到好處，完美顛覆世人對改鞋與製鞋工藝的認知，甚至連adidas自己本身亦未曾幻想過Stan Smith可以變為如斯外貌示人，自命愛鞋之士絕對值得珍藏，可惜作品未有直接擺上Peterson Stoop官網開售，顧客要透過Email或IG DM方式，詢問購買詳情，以顯誠心。