矮小男士必看！英國潮流指標Matthew Zorpas的3種輕熟穿搭示範

說到英國，「紳士」一詞絕對是大眾對英國男士們穿搭的標籤，但在英倫紳士風格普遍流行的英國，究竟有沒有人除了把紳裝穿的好看，也同樣能將工裝、街頭、運動風格詮釋得游刃有餘？答案是有的，他便是英國時尚圈的指標人物 Matthew Zorpas，這次一起跟著 Dappei 學習他的穿搭技巧吧！



在介紹 Matthew Zorpas 的穿搭之前，搭黨們不妨先了解一下為何他在英國有著「最會穿搭男人」的稱號，很大一部分的原因在於他的穿搭風格非常多變，始終能帶給粉絲或是社群使用者新的視覺體驗與新鮮感。

英國潮流達人Matthew Zorpas的3個穿搭示範，沒有六尺高也可輕鬆駕馭型得起。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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1. 沒有了西裝，依然瀟灑的花襯衫

近幾年花襯衫十分流行，有在關注穿搭甚至是追星的搭黨們應該都知道，不僅僅是明星、偶像，就連許多身邊的朋友也開始在學習如何把花襯衫穿的「好看」。以 Matthew Zorpas 的穿搭來說，為了避免花襯衫的整體造型給人花俏、浮誇的感覺，在鮮豔花襯衫的搭配上，就要盡量選擇素色、簡約的服飾單品陪襯。而另一套穿搭，Matthew Zorpas 雖只用花襯衫、短褲兩樣單品就完成了整體造型，造型上偏向簡約，以襯衫上的白花圖案完美呼應了白短褲的配色，不但不顯誇張，反倒拿捏得恰到好處。

2. 百年經典，英倫復古紳士

成套的格子西裝駕馭不好的話，往往容易給人老氣的感覺，所以格子西裝是許多人不敢嘗試的單品之一，但 Matthew Zorpas 利用跳色、鮮豔的領帶樣式搭配上條紋的紳士禮帽，一改原先老成的感受，更有亮點。另一套 Matthew Zorpas 則是以米色大衣與成套深色格子西裝來呈現，一方面米色能增添活力，另一方面深色又帶給人們一種沈穩內斂的感覺，兩者相輔相成下來反而更具魅力。

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3. 街頭單品，輕鬆營造潮流感

如果長期鑽研一種風格，對其肯定駕輕就熟，但倘若要在多種風格中自由轉換，那真的是要下一點功夫。圖中 Matthew Zorpas 雖然選擇襯衫這項單品，但仔細一看便能看出，這件襯衫並不是件普通的襯衫，這件襯衫運用了皮革的材質，營造出介於皮褸與襯衫之間的美感，Oversize 的版型搭配窄型短褲，輕鬆打造出街頭造型。

Dappei 結語：

僅僅不到 170 公分的 Matthew Zorpas 憑藉著駕馭多種風格，大膽敢穿的特色，成為英國最會穿的男人。這種精神值得每一位喜歡穿搭的人學習，穿搭的道路才能愈走愈寬廣。



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原文：矮個男生穿搭範本，「英國最會穿搭的男人」Matthew Zorpas 微熟穿搭，散發率性雅痞質感

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