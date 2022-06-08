《壯志凌雲：獨行俠》掀軍事熱　G1、CWU-36P美製軍褸8千元有找

【壯志凌雲：獨行俠/ Top Gun】靚佬湯不愧靚佬湯，年屆59歲再扮空軍本來無人睇好，誰不知《壯志凌雲：獨行俠》（Top Gun: Maverick）上映立即熱爆全球，全球各地票房勢如破竹，任你蝙蝠俠、奇異博士和遠古恐龍再厲害，Tom Cruise的F/A-18 Super Hornets戰鬥機都一一將其炸開，並炸爆時裝世界。



《壯志凌雲：獨行俠》人氣爆燈。（Top Gun: Maverick）

電影中靚佬湯潮著CWU-36/P Flight Jacket飛車一幕。（Top Gun: Maverick）

說的是電影中，經由Tom Cruise親自著用過的兩款軍褸，G-1 Leather Jacket及CWU-36/P Flight Jacket。關於這兩大經典褸款的傳奇故事，《一物》頻道早前已詳細報導，今次便不作多談，反而想分享的是自《獨行俠》上畫之來，坊間所掀起的空軍褸熱堪稱近年少見（對上一次軍褸熱應該要數2015年左右，由VETEMENTS、ALYX掀起的MA-1潮流，不過這些都是經時尚改造衣種，不算正宗軍褸款），無論是網上軍事、古着群組、坊間軍事用品店、定還是幫你「慳錢慳時間」嘅淘寶，詢問度最高的Item，都正是這兩款G-1和CWU-36/P，Tom Cruise影響力果然無遠弗屆。

淘寶版，抵唔抵玩見仁見智。（淘寶）

神州版Top Gun《壯志凌云》（電影海報）

雖然淘寶可以輕易找到定價六百多元，與《壯志凌雲：獨行俠》戲中一模一樣的軍褸款，但作為Die Ｈard Fans，始終堅信美製原版才最原汁原味（除非閣下睇的是那套2000年祖國版《壯志凌云》吧～）。好消息是，作為目前美國現役軍用皮衣最大供應商的Cockpit USA，早前便乘電影熱潮，推出名為"Movie Hero" ™別注系列，將《壯志凌雲》1、2集Tom Cruise演繹的軍褸，100%跟足原著重新製造，堪稱神還原。

美國現役軍用皮衣最大供應商Cockpit USA，推出名為"Movie Hero" ™別注系列。（Cockpit USA）

Cockpit USA Movie Hero Top Gun CWU-36/P Flight Jacket，售$3,988港元。（Cockpit USA）

"Movie Hero" ™系列共有3款作品，分別是1986年《壯志凌雲》出現過的G-1 Leather Jacket，以及《壯志凌雲：獨行俠》預告短片版本的G-1 Leather Jacket和駕駛電單車飛馳所著的G-1和CWU-36/P。1986年版與2022版電影預告版G-1 Leather Jacket制式外觀大致相同，最大分別是背部「遠東巡航63-4加爾維斯頓號」（Far East Cruise 63-4, USS Galveston）紀念繡章的部份，前者繡有日本及中華民國旗幟，然而後者卻省了，不過在《壯志凌雲：獨行俠》正映公映之時，該件G-1 Jacket又變回有日本及中華民國旗幟版本，彈出又彈入，揭示出片商的左右做人難‧‧‧‧‧‧

1986年版與2022版電影預告版G-1 Leather Jacket對比。（Top Gun）

86年版繡有日本及中華民國旗幟。（Cockpit USA）

然而2022版電影預告版就省卻了。（Cockpit USA）

不過無論如何，從買衫的角度看，突然意外多出了一個版本總算係好事一則，事關軍服Fans和電影發燒友又多一個藉口購買去，最近本地著名軍服單位MG戶外軍事用品店，搶先引入Cockpit USA這3款"Movie Hero" ™別注系列，定價由$3,988至$7,821港幣，以美國原廠製造的標準來看，售價都算公道，縱然6月香港大熱天時，著G-1扮Tom Cruise懶有型出街根本是痴人說夢，然而觀乎今次Top Gun人氣之強，這股空軍熱至少持續兩年有多，現在有買不妨趁早，免得過冬天到來卻搶購一空的時候才呼天搶地。