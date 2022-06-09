Carhartt百年工衣大變身　WIP支線聯乘Toogood將粗重變成極簡美學

【聯乘/ 工衣】疫情大流行下，當下潮流世界以機能性和舒適度作主導，一些傳統服飾注目度大不如前，牛仔褲如是，工衣情況也不樂觀。



不過，品牌不會坐以待斃，透過聯乘項目挽回人氣，最新就有Carhartt WIP聯乘Toogood這個美英聯盟，務求為工衣帶來新面貌。



電影《Brokeback Mountain》（斷背山）中男主角Heath Ledger穿上Carhartt工衣（電影劇照）

作為美國工老字號，Carhartt支線Carhartt WIP不時有潮流向的聯乘，今次跟英國品牌Toogood合作，以Carhartt長年使用的傳統設計和面料作基礎，Toogood再以不同剪裁重塑輪廓，為原來粗獷的工衣添上簡約時尚氣味。

Carhartt WIP聯乘Toogood系列造型照（Toogood）

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聯乘系列共推出8款單品，除了T恤、恤衫、Double Knee長褲等基本盤外，當然還有Carhartt經典簽名款式，包括Bib Overall工人褲、Classic Vest背心和四袋工衣Michigan Coat，Toogood創辦人之一Erica Toogood這樣形容是次合作：「Carhartt WIP容許我們將這些經典的實用單品進行切割、修改和改造，並將之變成更接近Toogood輪廓，將我們的美學和剪裁風格與Carhartt WIP的技術和能力共融在一起。」

Carhartt WIP聯乘Toogood重塑輪廓的四袋工衣Michigan Coat（Toogood）

經過Toogood改頭換面後，令Carhartt帶來新面貌，系列當中以兩款經典設計Classic Vest背心和四袋工衣Michigan Coat的效果最為明顯，將本身純為方便粗重工作所定下的闊身剪裁，換上更富立體感輪廓，Classic Vest背心變成上窄下闊，四袋工衣Michigan Coat則把下袋加厚，輕輕改動即時展現出Less Is More的時尚美學，配色方面亦應記一功，除了黑色和Carhartt招牌Duck Canvas啡色外，白色再為設計多加幾分簡約色彩。

Toogood參與米蘭設計周（Toogood）

為紀念是次聯乘，兩個單位更參與米蘭設計周，在藝術空間Spazio Maiocchi舉行「Re-Cut」展覽，以巨型木製雕塑，配上Carhartt招牌Duck Canvas啡色的XXXXXL服裝，帶來大型裝置藝術品，並詳細解說聯乘來由與理念；同場另展示Toogood最新陶藝家品系列Cobble，邁向多元化發展。

Carhartt WIP 2022年春夏系列造型照（Carhartt）

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另一方面，Carhartt WIP剛發表2022年春夏系列，跟日本潮流雜誌《Silver》的御用團隊Thousand_inc合作，以城市風格拍攝「CITY WANDER」造型特輯；至於重塑解構經典款式的MEDLEY系列，也有大玩舊化洗水工藝設計，以及同樣將Carhartt WIP不斷尋求創新演變的精神表露無遺。