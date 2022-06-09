SAINT LAURENT新手袋ICARE　彰顯「黑皮、菱格、衍縫」是永恆元素

【SAINT LAURENT/ 手袋】時裝潮流大勢從來奧妙，很多時都是物極必反。那邊廂一眾歐美大牌爭相推出Nono迷你手袋當掛飾用之際，SAINT LAURENT創作總監Anthony Vaccarello卻突然來一個屈尾十，創作出特大尺寸包袋ICARE，本預計要逆流而上，誰不知甫一推出，已立即熱爆全世界。



ICARE MAXI SHOPPING BAG IN QUILTED LAMBSKIN HK$36,500。（SAINT LAURENT）

BLACKPINK成員Rosé。（SAINT LAURENT）

ICARE爆起的原因有很多，明星加持當然是一大主因，「貓女」Zoë Kravitz、《高校十八禁》人氣女Sydney Sweeney、Hailey Bieber、Rosie Huntington-Whiteley、Miley Cyrus、KittyChicha早已被它收服，而BLACKPINK成員Rosé日前亦高調選用，出席公開場合，引來熱烈討論。

Hailey Bieber。（SAINT LAURENT）

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SAINT LAURENT ICARE顧名思義，靈感乃是來自古希臘神話中的Icarus伊卡洛斯，傳說中他為逃離克里特島，毅然用父親交予他的羽毛和蠟，製成摺翼翅膀，希望藉此橫越大海，可惜其後飛得過於接近太陽，以致翅膀上的蠟料溶化，伊卡洛斯最終從天上掉落深海中溺弊而死，諺語Don't fly too close to the sun，正是由此衍生。

手袋遇上柔軟小羊皮，若掛在膞頭在行在擺動，便會變得彎曲，與伊卡洛斯拍翼飛馳之時一樣。（SAINT LAURENT）

內襯部份用上名貴絨質物料製造，金色鏈子用以固定手袋形態。（SAINT LAURENT）

Anthony Vaccarello從伊卡洛斯飛翼翅膀的動態中獲得啟發，將ICARE Bag設定成倒梯形輪廓，並以Lambskin作為主物料製造，龐大的袋形遇上柔軟小羊皮，既可平坦地躺開使用，使可以利用袋上端的金色鏈子，固定手袋並往內摺，使包袋本來平坦的形態便很自然會彎曲摺疊起來，而這種彎曲摺疊，便與伊卡洛斯拍翼飛馳之時一樣，可謂詩意無限。加上手袋實用性極高，兩襯用法不在講，其收納空間驚人，更重要是原來內襯安置了拉鍊小袋一個，既連繫着主袋，可以分拆出來使用，實用性不凡。

SAINT LAURENT ICARE內藏拉鍊小袋一個。（SAINT LAURENT）

其實歸根究底，SAINT LAURENT ICARE之所以能夠一推出即爆紅，乃是因為從設計角度上，它可是集合了3個名牌手袋工藝中，近乎永恆的元素：即是黑色、皮革以及衍縫（Quilted），基本上凡女性手袋集齊這3大條集，便總會有人喜歡，ALEXANDER McQUEEN如是、VALENTIANO如是、SAINT LAURENT自己都如是，當然還有不提便不成立這個理論的CHANEL，其2.55與Classic Flap，歷久不衰不在講，就算連年加幅驚人至接近7萬港元，依然追求者眾，現在SAINT LAURENT ICARE定價HK$36,500，卻有兩個包袋可分別使用，性價比不可謂不高了。