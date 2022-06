SAINT LAURENT新手袋ICARE　彰顯「黑皮、菱格、衍縫」是永恆元素

【SAINT LAURENT/ 手袋】時裝潮流大勢從來奧妙,很多時都是物極必反。那邊廂一眾歐美大牌爭相推出Nono迷你手袋當掛飾用之際,SAINT LAURENT創作總監Anthony Vaccarello卻突然來一個屈尾十,創作出特大尺寸包袋ICARE,本預計要逆流而上,誰不知甫一推出,已立即熱爆全世界。



ICARE MAXI SHOPPING BAG IN QUILTED LAMBSKIN HK$36,500。(SAINT LAURENT)

BLACKPINK成員Rosé。(SAINT LAURENT)

ICARE爆起的原因有很多,明星加持當然是一大主因,「貓女」Zoë Kravitz、《高校十八禁》人氣女Sydney Sweeney、Hailey Bieber、Rosie Huntington-Whiteley、Miley Cyrus、KittyChicha早已被它收服,而BLACKPINK成員Rosé日前亦高調選用,出席公開場合,引來熱烈討論。

Hailey Bieber。(SAINT LAURENT)

SAINT LAURENT ICARE顧名思義,靈感乃是來自古希臘神話中的Icarus伊卡洛斯,傳說中他為逃離克里特島,毅然用父親交予他的羽毛和蠟,製成摺翼翅膀,希望藉此橫越大海,可惜其後飛得過於接近太陽,以致翅膀上的蠟料溶化,伊卡洛斯最終從天上掉落深海中溺弊而死,諺語Don't fly too close to the sun,正是由此衍生。

手袋遇上柔軟小羊皮,若掛在膞頭在行在擺動,便會變得彎曲,與伊卡洛斯拍翼飛馳之時一樣。(SAINT LAURENT)

內襯部份用上名貴絨質物料製造,金色鏈子用以固定手袋形態。(SAINT LAURENT)

Anthony Vaccarello從伊卡洛斯飛翼翅膀的動態中獲得啟發,將ICARE Bag設定成倒梯形輪廓,並以Lambskin作為主物料製造,龐大的袋形遇上柔軟小羊皮,既可平坦地躺開使用,使可以利用袋上端的金色鏈子,固定手袋並往內摺,使包袋本來平坦的形態便很自然會彎曲摺疊起來,而這種彎曲摺疊,便與伊卡洛斯拍翼飛馳之時一樣,可謂詩意無限。加上手袋實用性極高,兩襯用法不在講,其收納空間驚人,更重要是原來內襯安置了拉鍊小袋一個,既連繫着主袋,可以分拆出來使用,實用性不凡。

SAINT LAURENT ICARE內藏拉鍊小袋一個。(SAINT LAURENT)

其實歸根究底,SAINT LAURENT ICARE之所以能夠一推出即爆紅,乃是因為從設計角度上,它可是集合了3個名牌手袋工藝中,近乎永恆的元素:即是黑色、皮革以及衍縫(Quilted),基本上凡女性手袋集齊這3大條集,便總會有人喜歡,ALEXANDER McQUEEN如是、VALENTIANO如是、SAINT LAURENT自己都如是,當然還有不提便不成立這個理論的CHANEL,其2.55與Classic Flap,歷久不衰不在講,就算連年加幅驚人至接近7萬港元,依然追求者眾,現在SAINT LAURENT ICARE定價HK$36,500,卻有兩個包袋可分別使用,性價比不可謂不高了。