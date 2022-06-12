【夏日造型】男生Normcore穿搭示範　4大關鍵清爽舒適提升親和度

炎炎夏季想做層次穿搭實屬難事，這時善用能在視覺上給人清新、簡約的減法搭配技巧，便能在視覺上給人清爽又有質感的印象。



而穿搭好看固然重要，要是能在好看同時兼顧著用舒適度再好不過了，今回 Dappei 就來推薦搭黨質感又舒服的風格「Normcore」，藉由基本款單品來搭出輕鬆、自在的輪廓吧！

打造「Normcore」風格的4大穿搭關鍵。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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1. 同色系

Normcore 風格最精華的部分，即是以看似普通卻不失質感的單品來穿出輕鬆且具風格的造型，而以適合夏季展現清新的色調來說，視覺減溫的淺色系、低調又自然的大地色系都是很好的選擇；在色系搭配上想讓視覺更有質感，不妨試試同色系的搭配方式，透過同色系中飽和度不同來讓視覺上更有層次，像是下圖型人以白色為視覺主色調的造型，便能發現他不僅在上身單品選擇有淺灰設計圖案的款式，此淺灰色也與襯衫的大象灰相呼應，且米白色的褲款與上衣的自然白色搭一起則更有層次感，給人舒適、涼爽的感受。

2. 配件

講求自然的 Normcore 風格在搭配上以極簡為主，經典的造型像黑色針織衫搭配丹寧褲及舒適的球鞋，整體乾淨利落，不過近年來在許多日系型人詮釋下，Normcore 風格開始有些許層次變化，像是以毛帽、簡約配件做搭配，讓視覺效果更豐富。因此若覺得太過單調，不妨像上圖型人以與服裝同色系的棒球帽作為配件，使得造型更加完整，此外，適合 Normcore 風格的帽款或配件不宜有過於明顯的 logo 設計，才能讓講求平凡中的不平凡的風格得到較高的還原度。

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3. 微寬鬆居家感單品

既然 Normcore 風格的一大搭配重點是舒適度，那麼除了材質選用舒適面料之外，版型則建議挑選以方便活動的微寬鬆為主，較能呈現悠然自在的感受。喜歡日系風格的搭黨們不妨參考上圖型人的搭配方式，選用皆為微寬鬆的五分袖條紋 T 搭配九分長褲，整體材質柔軟而能給人休閒的舒適感，但藉由上衣的中高磅數及褲款修身且增加立體感的剪裁，使得視覺上看起來舒適又有精神。

4. 修身褲款

Normcore 風格在褲款選擇上多為能修飾腿部線條的款式為主，根據每個人的腿型不同而選用的寬鬆程度也不同，不過版型通常以直筒褲、微寬鬆褲款較常見，若你是較前衛的搭黨，也可試試上合下寬而能顯腿長的修身喇叭褲。透過搭配不同風格的單品來呈現多樣風格；像是上圖型人整體視覺主色調以卡其色、白色為主，褲款選用微寬鬆的棉質長褲搭配白色短 Tee，在簡約中與有復古及工裝感的水兵帽做搭配，鞋款則挑選舒適的休閒樂福鞋，簡約又不失細節，使得 Normcore 風格多了復古的日系街頭感。

Dappei 結語：

Normcore 風格不僅適合夏季著用，還很推薦給日常上班、上學想要在服裝上呈現簡單又不失質感的搭黨們；即便是基本款單品，只要材質選用得宜加上掌握好搭配技巧，不必穿的很浮誇也能留下懂穿的好印象！



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原文：女友絕對滿意的男生夏天穿搭！清爽又舒適的「Normcore 風格」造型指南，5 關鍵穿出好感度

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