拍賣行迷思│蘇富比「貼地」賣大路波鞋　是迎合大眾定有失風格？

街頭文化盛世，當中尤以波鞋最受追捧，時下能登上頂尖拍賣行列，也早非甚麼新鮮事。



不過近年拍賣行對於波鞋作為拍賣品的態度，卻似乎過於熱衷，從而顯得有點矯枉過正，甚至本末倒置。



蘇富比近年對球鞋珍寶上所發揮的影響力，過往《一物》曾多次報導。

首先大家當然會了解，稀有和具歷史意義的球鞋作品，是可以拍上很高價錢。遠的不講，看看近年蘇富比Sotheby's的豐功偉績便一目了然，2019年舉行球鞋拍賣會，以$437,500美元（約3,418,636港元）天價成功賣出1972年製，歷史上第一雙Nike運動鞋Nike Moon Shoe，打破球鞋最高拍賣記錄。

歷史上第一雙Nike運動鞋：Nike Moon Shoe。（Sotheby's）

目前人類史上最昂貴的波鞋，1984年Michael Jordan親自著用過的Nike Air Ships。（Sotheby's）

不過這紀錄只維持了兩年，2021年蘇富比再以147萬美元（約11,537,662港元），以三級跳方式拍出1984年Michael Jordan親自著用過的「前AJ1」時代籃球鞋Nike Air Ships，震驚全世界。今年更直接與Louis Vuitton聯手，利用自家拍賣平台，拍賣僅生產200對Louis Vuitton × Nike Air Force 1格紋別注版，平均賣價突破一百萬港元，蘇富比更從中額外收取25%手續費，認真和味之餘，也令到這間世界首席拍賣看到球鞋二手市場的美好遠大前景。

最新「40 For 40 The Air Force 1 Collection」活動快將啟動。（Sotheby's）

執筆時，蘇富比再宣告將舉辦「40 For 40 The Air Force 1 Collection」活動，主打40對鬼罕AF1球鞋，「1World KAWS」、HTM 2代仿鱷魚皮乃至「Sakura Ueno」櫻花別注一同列席，全部可望而不可得。

查實Click入蘇富比官網（或Facebook也不時彈出廣告），按入「BUY NOW---> Fashion ---> Sneakers」部份……（Sotheby's）

然後你會看到很多二、三千港元便有交易的球鞋，也不見得是甚麼稀有方式，Stock X本身就多的是也較便宜。（Sotheby's）

不過，有趣的是，只要登上蘇富比官網，按入「BUY NOW---> Fashion ---> Sneakers」部份，逾千對波鞋即洶群而出，加上全部不需下注，只須直接按Add to Bag購買便可，十分方便，表面上極之過癮，可是認真細看這長長的球鞋名單，好些卻叫人摸不着頭腦。

千對多對鞋中，Nike佔了絕大多數。（Sotheby's）

這一千對波鞋之中，固然會有03年Nike SB Dunk High Pro Supreme等珍貴球鞋。（Sotheby's）

近一半以上是普通大路款式，在旺角波鞋街一帶輕易買到，還以為是水貨球鞋店的網站，何來珍貴之有？（Sotheby's）

只見好些平常在旺角百寶利商業中心、柏裕商業中心乃至Carousell或Facebook買賣群組中常見常買的球鞋，如Nike Air Force 1 Supreme、New Balance 993 Aimé Leon Dore、adidas Yezzy Slide以及Yezzy Boost 350V2等收藏價值相對低的鞋作，均齊全地分布其中，數量佔據那一千對所謂「珍貴球鞋」的一半有多，不說不知還以為正在瀏覽StockX、GOAT、樂天或Carousell等交易平台。明明是地球首屈一指，逾250年歷史最權威拍賣行，現在卻好像掛着擁抱青年世代之旗號，旨在要於二手波鞋市場分一杯羹似的……

Grant Hill Worn Dual Signed adidas。（Sotheby's）

當然收藏之道，並非一定要如Dunk SB Low Paris般市值數十萬才叫有拍賣價值，有些具故事性和特殊意義的鞋子，如上圖這對著名前NBA球員親自著用過的簽名籃球鞋，數字上的定價絕對不高，卻有着真正獨特性和歷史背景在其中，這才值得世人透過對拍賣行信譽和鑑賞能力的信賴，然後花真金白銀買下拍品，讓它得以保育並承傳下去，這某程度上對一間拍賣行而言既是社會負任，也是它們高人一等的格調與尊榮。現在為了區區數千元一對球鞋，將自己的競爭對手變為舉目皆是的百貨公司、連鎖店、炒鞋網、水貨舖，一同傾銷千偏一律的大眾商品，雖然在商業社會睇錢份上並無不妥，但的的確確地自貶了身價，由有型變得「冇型」。