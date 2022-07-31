日本手造眼鏡｜不比Tart失色　本地古着店與職人品牌重塑美國經典

談起Vintage眼鏡，相信不少人異口同聲會說因大神Johnny Depp愛用而被瘋狂炒賣的Tart，除了天價原版，復刻Tart在市場上亦有不同版本，可見其受歡迎程度。



不過，Tart並不是唯一，另一老字號American Optical（AO）也是眼鏡歷史上重要名字。最近，本地古着店White Whale & Co.跟日本眼鏡品牌United Vintage合作，把AO一款經典款式重現眼前。



Johnny Depp帶起Tart眼鏡熱朝（電影劇照）

市場上很多複刻眼鏡，都是偏向Tart Arnel款式，不過本地古着店White Whale & Co.跟日本眼鏡品牌United Vintage今次聯乘，卻沒有選擇如Arnel那種潮流大熱類型，反之把American Optical（AO）經典款式P3重新復刻。

AO是美國眼鏡老字號，早於1869年創立。（Amazon）

AO是美國眼鏡老字號，早於1869年創立，擁有過百年歷史，經典設計無數，P3是其一。P3為AO Hinge Wellington誕生之前的早期模型，設計延續了30年代Ful-vue金屬鏡框的模型，保留高位鉸鏈，Keyhole鼻橋和兩點窩釘等細節，鏡臂末端也特別採用了當時嶄新的防滑紋理。而鏡型中的「P」字，是代表Pantoscopic，意指鏡框下方向面部微傾，這設計提供了更精確的視力矯正，令佩戴者方便從遠至近的視點切換。

本地古着店White Whale & Co.跟日本眼鏡品牌United Vintage合作（Over The Classic）

聯乘眼鏡由日本職人製作：

White Whale & Co.店主珍藏了一副50年代AO P3眼鏡，決定以這經典作為今次聯乘設計的骨幹，並找來以復古眼鏡為概念福井品牌United Vintage合作，日本職人手藝製作，高級板材展現出完美的打磨和拋光，又保留了原版的各項細節，並加上更適合香港人佩戴的鼻托，展現出老美國好時光的風味，也配合現代生活所需，不論是配襯Vintage服飾玩復古造型，還是穿搭High Street風格，這復刻眼鏡依舊是最佳配飾。

White Whale & Co.店主珍藏了50年代AO P3眼鏡（White Whale & Co.）

按圖看聯乘眼鏡時尚造型照：