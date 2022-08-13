2022 T-shirt穿搭3大指南　一條皮帶突顯比例　襯籃球褲清爽型格

天氣越發炎熱，對於注重穿搭、講究風格的潮流份子來說，香港的夏天無疑是一場惡夢。想帥又怕熱到升天，營造層次還擔心全身被汗浸濕，造型的自由度相較於秋冬著實降低許多。



不過不必擔心，編輯早已預見你們的擔憂，並為你們準備好了 2022 夏季的最佳夥伴 – T-shirt 的 3 種穿搭技巧，讓我們一起在今年的夏日當個清爽帥氣的好青年吧！

2022夏季必學 3招 T-Shirt穿搭（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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Tip 1 合身褲款與皮帶的完美 Combo

夏天穿搭之所以困難，其根本原因即是難以「豐富」，在秋冬輕輕鬆鬆就營造的層次，在夏季卻變得極其不容易，因此我們必須回歸到造型本質的「版型」上，而 Brooklyn Beckham 為我們做了一個良好的示範，再簡單不過的白 T，他卻用了合身褲款與皮帶的完美 combo 驚豔所有人。

合身褲款襯托了他的腿部線條，衣服下擺內紮和捲褲管的小動作則優化了他的比例，不只如此，皮帶的運用可說是點睛之筆，不但標示了腰線亦作為細節豐富整體穿搭，最後再點綴各式飾品以提升層次，「細節成就一切」完美說明了 Brooklyn Beckham 的這套夏日造型。

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Tip 2 優秀的平面 Logo 設計

選物是穿搭的第一步，俗話說「好的開始是成功的一半」，因此單品的選擇對於一個造型的成功與否是至關重要的。以夏季穿搭中的 T-shirt 為例，平面 logo 設計的好與壞即是關鍵，從文字的選擇、圖案的發想、字體的設計到大小位置的安排，當然還有與品牌精神的契合度，這些都是觀察一件好 T-shirt 的看點。

以台灣時尚名所 Ne.Sense 自有品牌 Namesake 的 logo T 為例，幾何圖型的字體提供了英文和數字之間玩味的空間，「NAMESAKE」被轉換成「NAMESAK3」，象徵三個品牌主理人的兄弟身份，籃球代表的是啟發主理人與品牌的籃球文化，我們也再度看到 3 的元素貫穿其中，T-shirt 最上方的徽標也是如此，至於 logo 下方的「TW-US-JP」則代表主理人曾生活過並受其影響至深的三個地方，這一切的設計安排都能看出巧思和背後的意涵，唯有滿足這些要件才堪稱好的 logo T。

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Tip 3 讓籃球褲成為造型的 Main Character

籃球褲絕對是近年夏季穿搭的必備單品之一，不同於過往僅在球賽中被使用，波褲的舒適度、版型、設計都隨著時間而發展出更為多元優異的樣貌，因而開始被廣泛地運用在造型搭配上。以 Lebron James 的穿搭為例，他選用了 Just Don x Mitchell & Ness 出品的 Lakers 波褲來搭配白 T，熟悉 Don C 的讀者都知道，經他之手的 NBA 波褲有著極長的抽繩，在褲襠處會有顯著的球隊隊徽，褲擺處則能看到小小的聯盟 logo 細節，整體設計可說是跳脫了人們對於波褲的認知，設計感更強烈也更具潮流氛圍，無疑是為造型穿搭而生的單品。

在搭配的建議上，除非兩者之間有明顯的共通主題，編輯推薦讀者們盡量挑選全白的 T-shirt，這麼做為的是襯托作為焦點的短褲，同時避免造型元素過於繁雜；再者，鞋款一定要選擇球鞋，無論是外形較為時髦的籃球鞋，還是搭配性強的休閒球鞋，唯有球鞋才能讓以短褲為亮點的下身看起來和諧、自然；最後，若能入手一雙乾淨、百搭的踝上襪增添層次，一切就會十分平衡，在視覺上達到完美。

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