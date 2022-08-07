球鞋店Husky空降銅鑼灣　主打炒價路線進駐一線購物區香港首見

疫情肆虐，通關無期，骨牌效應下使香港零售業重新洗牌，



銅鑼灣百德新街、京士頓街這些一線購物區，不再名店臨立，換來的是一系列獨立時裝店，規模未必很大，卻更有特色和人性化，商舖定位與屬性之廣前所未見，如Husky百德新街新店正是好例子。



Husky開拓至港島市場。（攝影：黃寶瑩）

一間主打炒賣球鞋的店舖落戶香港甲級購物地段，在本地時裝零售史可謂前所未見。（攝影：黃寶瑩）。

本地零售新格局

對於波鞋友而言，Husky這名字當然毫不陌生，這些年來閒逛旺角買炒價波鞋一定曾到訪，然而百德新街不同登打士街或百寶利商業中心，雖然這街道屹立時裝界多年，但一直以品牌專門店為主，所有服飾品牌，均是時裝集團與外國品牌主理人商談代理權，或由買手團隊到國外Showroom下訂單入貨。相反，旺角售賣稀有波鞋店舖不一樣，其引貨過程並不牽涉官方代理權，產品往往並非由品牌直接發貨，所以品牌、款式種類，乃至價錢都更具彈性，因為根本就不受品牌官方所規限。

Husky主理人Stephen。（攝影：黃寶瑩）

因此說實話，這類水貨波鞋舖在傳統名牌購物區一直不受重視，認為他們缺乏正統性，難登大雅之堂。Husky主理人Stephen坦承，當初宣告Husky百德新街開設分店時，坊間的確有部份聲音，驚訝為甚麼會有如此定位店舖落戶於此，事關主打炒賣球鞋的店舖出現在香港甲級購物地段，於本地時裝零售史可謂前所未見，Husky可算是第一人。

對於Husky新店定位，Stephen明言不想只作產品買賣：「希望它能夠有更多樣化發展，舉辦更多Workshop或展覽將會是一大目標。」（攝影：黃寶瑩）

問到Stephen九龍客與港島客有何消費模式有何分別，他觀察到光觀新店的客人普遍年紀較成熟，洗錢疏爽一點，通常不用考慮多久便會花錢購買心頭好。（攝影：黃寶瑩）

時移世勢，Street Fashion文化席捲世界，傳統時裝格局已然更動，無論是Louis Vuitton與Nike，抑或是CHANEL與adidas聯手打造的球鞋，均能夠在地區水貨波鞋舖，甚至蘇富比等拍賣舞台大鳴大放，就連東京原宿、紐約Soho等舉世知名又名店臨立的購物區，都會有KICKS LAB.、Worm Tokyo、Stadium Goods等波鞋炒舖，既引來世界各地球鞋愛好者爭相朝聖，更豐富了該購物區之文化多元性，百花齊放。

Nike Dunk人氣站穩NO.1之列。（攝影：黃寶瑩）

當中尤以Dunk Low Panda最好賣。（Nike）

球鞋潮流淺談

作為本地近年其中一間上位最快的波鞋舖，Husky見盡這些年球鞋潮流大勢。問Stephen哪款球鞋最出采？他直指Nike Dunk Low黑白色Panda眾望所歸，是近年最熱賣鞋款：「其實不止近年，它可是我們Husky成立以來銷量最好的鞋作，粗略估計至今已賣出逾2,000對，遠遠抛離其他鞋款，認真誇張。」

New Balance也是另一個重點品牌。（攝影：黃寶瑩）

Stephen指New Balance則緊隨Nike其後，成為另一個非常好賣的品牌，「Teddy Santis入主New Balance後成績顯而易見，以往他們灰系作品一定較好賣，現在其他新奇配色同樣追求者眾，Fans群愈趨多元化。」他補充YEEZY BOOST整體聲勢就無復當年勇，「但YEEZY SLIDE PURE卻出奇地好賣，足證戶外膠鞋大有作為，前途難以估計。」

原來Hoka One One不知不覺將趕過了SALOMON。（攝影：黃寶瑩）

提到戶外領域，近年山系運動鞋大行其道，席捲時裝世界，當中以SALOMON及Hoka One One最為火紅，不過原來在Stephen眼中，原來兩者人氣有別：「數年前SALOMON好賣一點，現在卻被Hoka One One迎頭趕上了。原因可能是SALOMON鞋款外觀相對單一，來來去去都是那些，二來近年青年人熱衷追捧大大嚿的Bulky Shoes，時勢造英雄，Hoka One One便成功『食正條水』了。」