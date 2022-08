球鞋店Husky空降銅鑼灣　主打炒價路線進駐一線購物區香港首見

疫情肆虐,通關無期,骨牌效應下使香港零售業重新洗牌,



銅鑼灣百德新街、京士頓街這些一線購物區,不再名店臨立,換來的是一系列獨立時裝店,規模未必很大,卻更有特色和人性化,商舖定位與屬性之廣前所未見,如Husky百德新街新店正是好例子。



Husky開拓至港島市場。(攝影:黃寶瑩)

一間主打炒賣球鞋的店舖落戶香港甲級購物地段,在本地時裝零售史可謂前所未見。(攝影:黃寶瑩)。

本地零售新格局

對於波鞋友而言,Husky這名字當然毫不陌生,這些年來閒逛旺角買炒價波鞋一定曾到訪,然而百德新街不同登打士街或百寶利商業中心,雖然這街道屹立時裝界多年,但一直以品牌專門店為主,所有服飾品牌,均是時裝集團與外國品牌主理人商談代理權,或由買手團隊到國外Showroom下訂單入貨。相反,旺角售賣稀有波鞋店舖不一樣,其引貨過程並不牽涉官方代理權,產品往往並非由品牌直接發貨,所以品牌、款式種類,乃至價錢都更具彈性,因為根本就不受品牌官方所規限。

Husky主理人Stephen。(攝影:黃寶瑩)

因此說實話,這類水貨波鞋舖在傳統名牌購物區一直不受重視,認為他們缺乏正統性,難登大雅之堂。Husky主理人Stephen坦承,當初宣告Husky百德新街開設分店時,坊間的確有部份聲音,驚訝為甚麼會有如此定位店舖落戶於此,事關主打炒賣球鞋的店舖出現在香港甲級購物地段,於本地時裝零售史可謂前所未見,Husky可算是第一人。

對於Husky新店定位,Stephen明言不想只作產品買賣:「希望它能夠有更多樣化發展,舉辦更多Workshop或展覽將會是一大目標。」(攝影:黃寶瑩)

問到Stephen九龍客與港島客有何消費模式有何分別,他觀察到光觀新店的客人普遍年紀較成熟,洗錢疏爽一點,通常不用考慮多久便會花錢購買心頭好。(攝影:黃寶瑩)

時移世勢,Street Fashion文化席捲世界,傳統時裝格局已然更動,無論是Louis Vuitton與Nike,抑或是CHANEL與adidas聯手打造的球鞋,均能夠在地區水貨波鞋舖,甚至蘇富比等拍賣舞台大鳴大放,就連東京原宿、紐約Soho等舉世知名又名店臨立的購物區,都會有KICKS LAB.、Worm Tokyo、Stadium Goods等波鞋炒舖,既引來世界各地球鞋愛好者爭相朝聖,更豐富了該購物區之文化多元性,百花齊放。

Nike Dunk人氣站穩NO.1之列。(攝影:黃寶瑩)

當中尤以Dunk Low Panda最好賣。(Nike)

球鞋潮流淺談

作為本地近年其中一間上位最快的波鞋舖,Husky見盡這些年球鞋潮流大勢。問Stephen哪款球鞋最出采?他直指Nike Dunk Low黑白色Panda眾望所歸,是近年最熱賣鞋款:「其實不止近年,它可是我們Husky成立以來銷量最好的鞋作,粗略估計至今已賣出逾2,000對,遠遠抛離其他鞋款,認真誇張。」

New Balance也是另一個重點品牌。(攝影:黃寶瑩)

Stephen指New Balance則緊隨Nike其後,成為另一個非常好賣的品牌,「Teddy Santis入主New Balance後成績顯而易見,以往他們灰系作品一定較好賣,現在其他新奇配色同樣追求者眾,Fans群愈趨多元化。」他補充YEEZY BOOST整體聲勢就無復當年勇,「但YEEZY SLIDE PURE卻出奇地好賣,足證戶外膠鞋大有作為,前途難以估計。」

原來Hoka One One不知不覺將趕過了SALOMON。(攝影:黃寶瑩)

提到戶外領域,近年山系運動鞋大行其道,席捲時裝世界,當中以SALOMON及Hoka One One最為火紅,不過原來在Stephen眼中,原來兩者人氣有別:「數年前SALOMON好賣一點,現在卻被Hoka One One迎頭趕上了。原因可能是SALOMON鞋款外觀相對單一,來來去去都是那些,二來近年青年人熱衷追捧大大嚿的Bulky Shoes,時勢造英雄,Hoka One One便成功『食正條水』了。」