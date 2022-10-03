Nike｜Travis Scott再次聯乘AJ1 　全黑Black Phantom 12月開賣

說到今年的重磅級聯名，那每年總是推出各式聯名鞋型與豐富配色的 Travis Scott，絕對還是當中的代表性人物。Travis Scott 今年先是推出曝光許久的 Air Jordan 1 Low OG 「Reverse Mocha」，再不斷接連釋出「全黑」、「黑摩卡」、「軍綠摩卡」等多款版本，雖然日前網路早有情報指出，Travis Scott x Air Jordan 1 Low OG 系列將會有三款配色，但這樣的出鞋速度還是讓人的荷包完全來不及回血呀！



Travis Scott x Air Jordan 1 Low OG 「Black Phantom」官圖出爐

此番，早預告於年底販售的 Travis Scott x Air Jordan 1 Low OG 續作 「Black Phantom」，也終於隨著實鞋照的登場，一次釋出了官圖與販售日期，鞋迷們 12 月準備摩拳擦掌搶鞋吧！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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雖然 Travis Scott x Air Jordan 1 Low OG 「Black Phantom」之前首次發布時，在網路上掀起正反兩面的評價，但隨著更接近實鞋模樣的官方圖輯出爐，這倒勾一樣還是令人傾家蕩產。Travis Scott x Air Jordan 1 Low OG 「Black Phantom」整體採用一襲黑魂配色，縫線部分特別以白色點綴，營造出對比分明的視覺感受，不僅增添鞋款的立體感，也讓層次更加分明。而除了招牌的倒勾設計以外，此雙鞋最為特別的莫過於鞋後跟標誌與內裡材質了，從照片中能看到，鞋身內側運用翻毛皮材質，毛茸茸的感覺不同於其他配色，後跟右側標明飛人身分的飛翼標誌，另一頭則繡上了蜜蜂圖案，據悉是代表 Travis Scott 女兒 Stormi，細節與質感都比原先看到的更上一層樓。

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Travis Scott x Air Jordan 1 Low OG 「Black Phantom」販售日期曝光

Travis Scott x Air Jordan 1 Low OG 「Black Phantom」據悉將於 2022 年 12 月 15 日正式登場，不僅有大人尺寸，這回也有嬰童尺寸，請有興趣的朋友絕不要錯過了。

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