5款黑色精品銀包　Comme des Garçons、Sacai x Porter聯名款必收

讀者們會透過什麼單品看一個人的品味呢？是看衣著還是看鞋？其實銀包這類單品也是重點之一哦！銀包用到都舊了想換但沒頭緒？



今回編輯即整理了 5 大品牌銀包推薦，從中價位到高價位，設計要有型還要兼具實用性，這是必須的吧！不同風格的外型及功能，就來看看哪個最中你心吧！

2022 5款黑色精品銀包推薦（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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1. Thom Browne Pebble Textured Bifold Wallet

由美國設計師 Thom Browne 打造的同名品牌，在精緻男裝界可是享有盛名，而 Thom Browne 在製作配件上也是不馬虎的！共 8 個卡槽、2 個鈔票隔層與 1 個收據隔層。為義大利製、100％ 牛皮，銀包上還印有卵石花紋，內層的燙金字樣再搭上品牌標誌性的羅緞環形標籤更顯質感。

2. Comme des Garçons Wallet Huge Logo Wallet

高調又不失格調的代表！大大的 Comme des Garçons logo 印製在銀包上，內層為經典燙金 Logo，共 4 個卡槽、1 個鈔票隔層與 2 個收據隔層。為西班牙製、100% 牛皮，若是想尋找中價位又有設計特色的銀包，Comme des Garçons 的這款就值得考慮啦。

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3. A.P.C. New London bi-fold leather wallet

法國知名時裝品牌 A.P.C. 受到時下年輕人喜愛，以簡約設計及高質感耐用為名，配件自然也是許多人的愛用，推薦此款 New London 銀包內層共 4 個卡槽、2 個鈔票隔層與 1 個散紙袋。為摩洛哥製、100% 牛皮，表面浮凸經典品牌 logo 字樣。

4. AMI Paris logo-plaque bi-fold leather wallet

近年相當火紅的品牌，許多讀者們會認識 AMI Paris 應該是因為今年與 Puma 的聯名吧！ 而 AMI 一直以不過多的裝飾、簡單又實用為名，今回推薦的 logo-plaque 銀包則是讓其最具代表性的愛心花紋 A 以低調之姿出現，為 100% 牛皮，內層共 8 個卡槽、1 個收據隔層。

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5. SACAI X PORTER Nylon Trifold Wallet

要跳脫常見的牛皮製銀包？那麼 Sacai 與 Porter 的聯名就是個好選擇啦。為日本製、堅固耐用的尼龍材質，並採三折疊、按扣開合設計，附有可調節式尼龍繫帶，內層共 4 個卡槽與 1 個散紙袋，細節滿滿的日常配件可說是潮人必備！

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