日本專為病人設計服裝品牌lifte　簡約清新追求心靈性與機能性

無人喜歡病，如嚴重到要住院，那更加悲慘。

當留院時再看到身上的住院衫，心情更是差上加差。

不過，對設計一向有要求的日本人，正力圖打破這長久以來的困局。



平民百姓負擔不起私家醫院服務，公營的除了膳食不太好外，住院衫同樣叫人苦不堪言。那些住院衫完全不講求外觀設計，純粹有衫蔽體而已，著得沒神沒氣，無精打采似的，變相令病人看起來比本身病情更嚴重、頹廢和憔悴。

住院一定不是開心事，但至少在服裝上得到尊重。（lifte）

一向對設計與美學有極致追求的日本人，對住院服也有一定的要求。醫療用品公司Classico與提供住院套裝服務的Elan公司合作，成立病人住院服裝品牌lifte，因有傳統病人服面料大僵硬又不合身，令病人穿得不舒適，於是決心解決這多年來的困局。

Lifte希望住院服新設計可以打破人們既定印象（Lifte）

「盡可能地紓緩住院的緊張經歷」是lifte的品牌理念，他們收集不同病人意見，「『病態』的病號服讓他們感到更加沮喪」、「朋友來探望我們時，穿著這樣的衣服出現很尷尬。」加上大多數醫院與洗衣公司合作，需清洗大量病人住院服，這些衫褲被多次清洗，使用比家用洗衣機更強的洗衣劑和化學品來消毒保持衛生，因而服裝的材料變得堅硬，觸感絕不舒服。

面料經過反覆測試（Lifte）

結合種種資料與研究，從而啟發lifte設計，研發出一種經工業清洗並長期保持其柔軟度和質地的材料，經過80多次強力清洗仍能保持柔順的面科來製作住院服品牌現時推出兩種類型的服裝，分別有錦衣和浴衣，不分年齡和性別，共有粉紅米、黃昏藍、灰和酒紅這四種顏色，不但簡潔輕盈，看上來也倍感精神。

雖然住院終歸不是好事，但從用家角度出發去設計住院服，至少身體與情緒上得到紓緩，而不是一看就知「病」的病人衫。