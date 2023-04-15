Punk=反叛？速讀1970龐克文化的人生哲學　3步打造Punk的混亂美學

有著龐克教母之稱的時裝品牌 Vivienne Westwood 扎根多年，Punk文化至今已有 50 多年的歷史，由於浮誇的造型，Punk多年來仍停留在不親民、特立獨行的刻板印象，即便在 2013、15 年間Punk風格大流行，部分精品時尚品牌開始著手「Punk的變種時裝」，但這個印象仍深植許多人的心。



今回 Dappei 就來談談Punk文化的歷史，也提供穿搭元素，讓你的穿搭有更多的可能性與延伸！

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▎起源：1970 英國《性手槍樂團》

1970 年代的英國發起了「Punk運動」，而背後最大推手無非是音樂史上最惡名昭彰的傳奇Punk樂團 — 性手槍樂團（Sex Pistols），而樂團經紀人與伴侶接著開創 Vivienne Westwood 時裝品牌，以強烈、反規矩的混亂美學為風格，帶領了史無前例、獨一無二的Punk時裝風潮與精神。性手槍樂團的經紀人當時雖然想透過音樂來改變世界，但不可否認的是他對時裝界的影響更是深遠。

▎精神：生活得太快，逝去得太年輕（Too Fast To Live, Too Young To Die）

Punk起於渴望被注意、不滿，是反抗制度與權威的態度，以激烈而明目張膽的手段引人注目，Punk文化傳奇人物 Sid Vicious 就是一個經典例子。可想而知，在當時保守的社會氛圍下，這種反叛風格在當時是多麼「小眾」，時至今日，雖然風氣開放了不少，但這種強烈批判、反社會的Punk風格仍被認為難以親近。

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▎穿搭：混亂美學、次文化、創舊

對某些人而言，強調自由、自我解放的Punk風格仍是有著迷人之處，造型上以「混亂美學」、「次文化」和「創舊」等概念為基礎，掌握幾個經典元素做搭配，就可以打造出最 Local 的Punk造型。

1. 混亂美學：傳統英倫格紋加上破爛 DIY 服裝

前面提到Punk風格起於英國，所以仍有傳統英倫格紋（如經典的蘇格蘭設計）當作基底，接著在「規矩」上大膽地 DIY 剪破、塗鴉，展現強烈個人態度與風格，在視覺上打造出不失平衡的不和諧，也就是混亂美學。

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2. 次文化：鉚釘、金屬鍊、口號標語、靴子、誇張的頭髮及化妝

以華麗搖滾、變裝癖、飛車黨、SM 為主要概念，在搭配單品元素上不可少的就是吸睛的鉚釘與金屬鍊，再以直白的口號標語展現生活態度；靴子在歷史上是非在上位者（貴族）的代表性單品，也是一種次文化的象徵。

3. 創舊：襟章、黑色膠袋、狗項圈

創舊是運用現有的物件，藉著「改造」顛覆原先的意義，傳遞出不同或是相反的訊息。意思與上述的混亂美學和次文化有相似處，但創舊更強調「現有物件」不用太過華麗、新穎，而是那些唾手可得的身邊之物，像是襟章、黑色塑膠袋等都是常被引用的元素。

Dappei 結語：

專家預示今年將流行起大膽格，除了小精靈古怪、未來科技等風格，強烈反叛的Punk風格也必須推薦給搭黨們。穿搭是一門學問，了解背後歷史故事、發展過程，也是不可忽略的！



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原文：反叛是你的人生哲學嗎？速讀 1970 次文化「龐克文化」， 混亂美學打造最復古的龐克穿搭！

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