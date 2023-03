Patagonia 50周年 持續實踐綠色環保社會責任 向全球發表未來宣言

【Patagonia/ 環保/ 可持續發展】早前偶爾在街道巴士站上碰到Patagonia戶外大型燈箱廣告,完全沒有任何產品推廣,反之看到一系列環保口號,深感好奇查探一下,發現今年是Patagonia成立50周年,簡單一句以「What's Next」這理念來告訴大家,其初心不變,在未來日子繼續致力愛護地球,肩負起更多社會責任。



街頭巴士站看到Patagonia的What's Next海報宣傳(Patagonia)

回望Patagonia過去50年,無疑是一場破格的實驗,到底能否負責任地經營之餘,又可以賺取足夠利潤去支持發展?答案是可以的,Patagonia由初始至今,以地球為本,把員工及社區利益置於創辦人Yvon Chouinard及一眾股東之前的大膽經營模式,令那些不看好的學者大跌眼鏡。這創新的理念更為Patagonia賺取足夠利潤,用於保護自然、應對氣候危機等環保項目之上,更影響生意合作伙伴,如農民及供應商響應,身體力行,共同為地球可持續發展出一分力。

Patagonia創辦人Yvon Chouinard去年宣布放棄公司擁有權(Patagonia)

對於一個品牌來說,50周年是重要里程碑,但迎接這非常重要日子,Patagonia創辦人Yvon Chouinard卻做出一個沒太多人敢做的行動,於去年9月宣布他和家人把市值約$30億美元的公司所有股權捐給信託基金和非牟利組織,並將公司利潤用於保護自然、應對氣候危機等環保項目之上,自己由老闆變成員工,消息震撼全球,「地球是我們唯一的股東」,並非單純是一句口號。

Patagonia於1973年創立,今年是50周年。(Patagonia)

時光倒流到1973年,當時又有誰會想到一位熱愛戶外活動的年輕小子所創辦的品牌,能夠改寫服裝文化歷史。經歷地球環境問題、服裝潮流轉變,Patagonia依然是業界領先的戶外品牌,當現今環保物料、可持續發展等綠色設計成為服裝業界的主調時,Patagonia其實過去50年一直在做,而且愈做愈多,愈做愈好,由長青Fleece外套Retro-X到近期結合NetPlus®技術Down Sweater,全是為愛護我們的地球而來的服裝。

了解過Patagonia歷史,50年過後,那麼「What 's Next」又是甚麼一回事?Yvon Chouinard當然不會只沉醉於眼前的成績,他還有更遠大的目標,事實証明品牌過去50年負責任經營模式是可以達到雙贏,下一步放眼未來的環保旅程,為地球下一個50年做好準備工作。

Patagonia籍著這個重要時刻,向全世界發表未來50年的宣言,是時候放棄為增長而增長的生意模式,大眾應該更團結去應對氣候變化問題。「What's Next」由Yvon親自引領,用上其最愛到南美洲最南端Tierra del Fuego地區優遊的故事,去年12月重遊阿根廷,遊覽在Patagonia地區建立的一個他早年捐贈的新國家公園和海洋保護區的旅程,希望突顯出一個人的行動,也可以對整個綠色文化產生巨大的衝擊。

「What 's Next」推崇全方位守護地球未來的理念(Patagonia)

Patagonia繼續貫徹推崇在不借助石化動力去感受我們山野,進行各類戶外活動(Next is Human Powered);繼續運用我們現有的資源,以簡約環保的方式生產優質產品,提醒同業企業道德的重要性(Next is Simplicity);至於經營所獲取的利潤,亦用予支持環保團體為地球可持續作出抗爭(Next is Resilience);還有為小企業、農民、漁民等爭取更大生存空間,推祟守護地球的精神(Next is saving our home planet),以全方位帶出品牌對於環保與可持續發展的願景,讓大家反思過去與今天,從而在未來日子一起建構出更美好的地球。

Patagonia為50周年推出Funhoggers系列(Patagonia)

說到底,品牌經歷第50個年頭亦絕對是值得高興的事情,Patagonia同時在50周年推出Funhoggers系列,再一次展示出品牌致力推動行業綠色改革,這春夏季度設計備有男、女裝單品,主打是Funhoggers Cotton Shorts短褲,分別有6吋及4吋的褲長,是輕量舒適的環保機能性設計。Patagonia一直全力支持「Cotton in Conversion」讓傳統農場遵從有機種植方式來種植有機棉花,並於農場申請有機認證過程期間給予支援,維持地球健康,同時着力改善農民待遇;其實早於1996年,Patagonia已決定將商品全面使用有機棉花及再生棉花,雖然當年有機棉成本高、供應少,但Patagonia依舊堅守到今天,盡見品牌為地球將來求變的決心。

系列主打Funhoggers Cotton Shorts短褲,備有男女裝,全力支持生產過程奉行「Cotton in Conversion」,給予農場支援。(Patagonia)

推介Undyed Natural配色的Funhoggers Cotton Shorts短褲,沒經過加工染色,感覺更自然,分別有女裝4吋(左)和男裝6吋(右)。(Patagonia)

Funhoggers系列還有Funhoggers Cotton Pants長褲版 同樣機能與舒適兼備,方便的彈性腰圍亦適合戶外活動;取得生產公平貿易認證的Funhoggers Cotton Anorak Pullover外套也是為初春氣溫而設,大玩復古山系拼色,是遊走野外戶外活動或日常Vintage風格穿搭皆宜的Urban Outdoor之選。

過去50年,Patagonia為環保設計開天辟地,亦不知不覺間影響潮流發展。眾所周知,時尚潮流日日新鮮,不少服飾的「保鮮期」有限,很快便被淘汰成為廢棄時尚,加重地球負擔;相反,長青設計歷久常新,可以穿很多年,變成為古着也仍有吸引力,而Patagonia的服裝正有這種永恆魅力,帶來很多歷久不衰的經典,50年前穿很有型,今天、甚至50年後再穿,也依舊有型,是另一種方式推動綠色時尚。

木村拓哉、窪塚洋介與高橋一生都是Patagonia Fleecce用家(影片截圖)

潮流Icon木村拓哉多年來都是Vintage Patagonia支持者,戲裡戲外常穿品牌服飾示人,絕對是這方面的重要推手,他完美地示範怎樣將古着Fleece外套Retro-X、Snap T穿出味道;而窪塚洋介與高橋一生兩位不同氣質的日本男神,亦展現出Retro-X另一面。此外,古着愛好者也很喜歡Patagonia圖案變化萬千夏威夷Aloha Shirt和機能性釣魚裝SST Jacket;還有乘近年腰包熱潮,不論Patagonia美國製造中古腰包,或是新款復古山系配色,同樣大受追捧。可見Patagonia對守護地球之愛50年不變,對時尚影響力也是無窮無盡。

