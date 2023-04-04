《國產凌凌漆》2.0？MSCHF推「蠱惑的鞋」前後都能穿 問你死未！
撰文：COOL潮流生活網
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日前才剛推出類似原子小金鋼靴款「Big Red Boots」的布魯克林創意單位 MSCHF，近期似乎靈感不斷湧出，接連釋出令潮流人們腦洞大開的怪奇鞋款。
今回他們再度挑戰大眾對於「創意球鞋」的想像，竟推出前後都能上腳的兩用鞋，沒有鞋頭、鞋跟或是可稱兩邊都是鞋頭、鞋跟的大膽設計，讓該鞋款一曝光後，使不少人都直呼：「只有 MSCHF 能超越自己！」
MSCHF最新推出，前後都能上腳的BWD！（點擊放大瀏覽）▼▼▼
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MSCHF 「BWD」前後都能穿？
而本次 MSCHF 最新推出的荒謬「 BWD」，竟採用前後都能上腳的怪奇設計，可看見鞋款輪廓有些相似健身時所穿的重訓鞋，鞋皮以皮革與麂皮組成，而大底則用平坦的生膠底，還添加了有菱有角的中底完成其主體。不過原先應該為鞋頭的部分，居然也為開放式的，加上對比的鞋舌配置，使穿著者不論正常穿或是反著穿都適用，但單就外型來判斷，反著穿應該會重心不對導致十分難走路吧 XD？
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MSCHF 「BWD」 下月發售
MSCHF 「BWD」 將於 4 月 11 日於 MSCHF 相關渠道正式發售，目前售價尚未公布，還請有興趣的朋友繼續關注報導。
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