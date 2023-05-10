母親節｜LeSportsac Renewal新系列　手袋、背囊材質輕便環保耐用

美國輕量配件包包品牌LeSportsac自 1974 年於紐約推出以來，一直致力打造兼具時尚感與功能性的產品。2023 年春季，LeSportsac以「Renewal 新生」為主題，同時宣告了環保永續的目標，帶來全新包袋設計，開啟品牌新篇章。



身為材料試驗的遠見者，LeSportsac首創以強韌的降落傘防撕裂尼龍布料開發豐富包袋，向世界介紹了「自由、簡約、探索」的品牌理念。作為近五十年來配件市場的領導者和創新者，LeSportsac 持續不斷開發輕量產品與進行創新，並於2020 年發表了以「永續發展」為目標的全新策略，且首度推出ReCycled 環保膠囊系列包款，開啟了品牌的綠化變革旅程。

LeSportsac Renewal 新生系列（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 13

LeSportsac的目標不僅是創建一個單獨的「系列」，而是逐步將整個品牌包款轉變為環保材質。截至 2023 年春季，品牌已經 完成了80%純色和印花產品的綠化，並計劃在2026年將完成100%產品的環保材質過渡，履行永續發展目標，繼續照亮世界。

LeSportsac全新再生尼龍面料採用後工業化、消費前的纖維，是蒐集紡紗或注塑過程殘留的廢料回收再生 ，並提取優質尼龍紗線製成。不僅避免了資源浪費，同時保有品牌標誌性的輕量、易收納與耐用性。

同場加映：LACOSTE x NETFLIX聯名服飾登場！小鱷魚化身8套人氣劇主角超盞鬼（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 3

LeSportsac 2023春季系列以「Renewal 新生」為主題，展現品牌積極改變的動力和決心。專注於品牌根源地-紐約，突破以往設計風格，以都會簡約美學重構品牌標誌性特色，大幅提升純色包款的佔比設計風格，以不約感設會簡約感設計加入了綠色、環保的理念，，也賦予LeSportsac 包款嶄新生命力。

LOGO雙面托特包與SPECTATOR純色系列從搭配性出發，簡約都會感的設計為生活提供了更為輕鬆俐落的基本款。Arc En Ciel 彩虹系列則是以復古大膽的設計為LeSportsac開創全新形象，精美的款式和豐富的品類營造出全新的產品敘事，為旅程開啟新篇章。

延伸閱讀：

來場潮流文化之旅吧！紐約品牌LeSportsac x布魯克林傳奇塗鴉藝術家BASQUIAT 一同展現紐約最高街頭態度！

【本文獲「COOL潮流生活網」授權轉載。】