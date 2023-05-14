Nike踩過界出波鞋座椅？網絡設計師用AI技術繪製　若開賣勢必瘋搶

你也是愛鞋如癡的人嗎？最近國外就有名網友利用 AI 技術創作以 Nike 球鞋為原型的椅子，當帥氣的經典鞋款變成椅子時，讓人看了更想入手了！



網路上就有名為 Marco Rambaldi 的設計師，利用 AI 技術繪製出以 Nike 經典鞋款為原型打造的椅子，包括：Dior x Air Jordan 1、Travis Scott x Air Jordan 1、Travis Scott x Fragment Design x Air Jordan 1⋯⋯都變成各種帥氣座椅，高筒的球鞋甚至變成高級椅凳組， 鞋口的部分變成靠枕，至於鞋頭的部分則變成腳凳，整體設計相當時髦，如果真的販售了勢必會引起搶購熱潮。

設計師 Marco Rambaldi 用 AI 技術繪製 Nike 球鞋造型座椅（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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其實 Marco Rambaldi 不只利用 AI 繪製出球鞋造型的椅子組，還曾繪製過球鞋造型的房屋，從經典球鞋到天價聯名鞋款都成為他創作的靈感來源，一棟棟以球鞋為原型設計的房屋看起十分帥氣。不知道如果現實生活中出現這樣的房子，大家會想買嗎？（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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