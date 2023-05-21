AI仿Virgil Abloh設計風格：Off-White x Nike波鞋，你會買單嗎？

Off-White™ x Nike 聯乘系列在不少人心中是「至高無上」的存在，儘管 Virgil Abloh 罹癌過世，其設計手法依然被大家「奉為圭臬」。但逝者已矣，如今隨著智能化的進步，依其準則並更新重現也不失為可參考方案，日前便有設計師用 AI 打造出全新 Off-White™ x Nike 創作款式。



AI 設計的 Off-White™ x Nike 聯名系列你買單嗎？

+ 3

輸入 AI 的參考定向鎖定 Air Jordan IV 與 Vapormax 官方出品過的系列範圍，可以看見人工智能不僅保留 Virgil Abloh 設計通用語，更在材質上進行新鮮的變造，倘若不明說…還會讓人以為是在秀場上的實體款式。

同場加映：Nike踩過界出波鞋座椅？網絡設計師用AI技術繪製 若開賣勢必瘋搶（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 4

雖然因應 Virgil Abloh 的離世，Off-White™ x Nike 聯乘系列明顯放緩，不過話說回來，如果官方真採用 AI 這個設計提案，各位會買單嗎？

延伸閱讀：

誠意細節天花板？Air Jordan 1 Low「舊化刺子繡」，頗具日式氣息的頂尖配色來襲！

【本文獲「COOL潮流生活網」授權轉載。】