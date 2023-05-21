AI仿Virgil Abloh設計風格：Off-White x Nike波鞋，你會買單嗎？
撰文：COOL潮流生活網
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Off-White™ x Nike 聯乘系列在不少人心中是「至高無上」的存在，儘管 Virgil Abloh 罹癌過世，其設計手法依然被大家「奉為圭臬」。但逝者已矣，如今隨著智能化的進步，依其準則並更新重現也不失為可參考方案，日前便有設計師用 AI 打造出全新 Off-White™ x Nike 創作款式。
AI 設計的 Off-White™ x Nike 聯名系列你買單嗎？
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輸入 AI 的參考定向鎖定 Air Jordan IV 與 Vapormax 官方出品過的系列範圍，可以看見人工智能不僅保留 Virgil Abloh 設計通用語，更在材質上進行新鮮的變造，倘若不明說…還會讓人以為是在秀場上的實體款式。
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雖然因應 Virgil Abloh 的離世，Off-White™ x Nike 聯乘系列明顯放緩，不過話說回來，如果官方真採用 AI 這個設計提案，各位會買單嗎？
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