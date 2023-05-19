太陽眼鏡｜6款2023精品墨鏡　Gentle Monster、Celine、Givenchy

說到近一兩年最流行的時尚單品，莫過於兼具美感和功能性的「墨鏡」，從時裝週各大秀場到城市中最時髦的街頭都能看見它的影子，可以這麼說，本季如果一定要收一個單品，那必定是墨鏡，至於該怎麼挑，就趕緊跟著編輯一起看下去！



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Gentle Monster x Maison Margiela

前陣子剛發佈的 Gentle Monster x Maison Margiela 墨鏡系列可說是備受矚目，韓國潮流眼鏡品牌 Gentle Monster 出品的墨鏡一直以來都為人津津樂道，如今攜手以前衛解構風格出名的法國高級時裝屋 Maison Margiela，勢必會掀起熱潮。

由後者的創意總監 John Galliano 和 Gentle Monster 共同設計，從 Margiela 的 Artisanal 高級訂製服系列汲取靈感，結合品牌常用的標誌性配色，分別是黑、白、灰、米白、玳瑁以及透明，和 Gentle Monster 多款截然不同的框架設計，形成高級而不浮誇，充滿獨特藝術感和實驗性的墨鏡，細節方面除了鏡臂內側的 Margiela 經典數字 logo 外，在特定款式上還能看到代表性的白色四角縫線，如此豐富而細緻的設計，如果你是 Margiela 的忠實粉絲，絕對不能錯過！

Givenchy Giv Cut

自從 Matthew Williams 接手執掌後，Givenchy 就宛如新生一般蛻變成如今的高端街頭風格，且前衛創造性十足，他不僅在服裝和球鞋上發揮他驚人的創造力，更將腦筋動到了墨鏡上，推出了旗下首款墨鏡單品 Giv Cut。

以 3D 列印打造，立體尼龍材質的 Giv Cut 不但十分輕量化，長時間佩戴不會感到負擔外，以 4G logo 為鏡框和鏡腿造型更是完全令人意想不到，鏡片則採用了煙燻色，那俐落分明甚至有些減弱的強烈線條同時展現了未來感、街頭感以及戶外風格，且保留了高級精品的風範，對各位街頭潮人們來說可謂是墨鏡中的聖品！

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Port Tanger Leila

以摩洛哥知名地標為名，Port Tanger 是一個由主理人 Daniël Sumarna 和 Bial Fellah 創立的新興眼鏡品牌，創作靈感來自於當地充滿活力和熱情的生活風格以及多元豐富的文化，而旗下出品的每一支墨鏡也都以一個和當地文化相關的詞彙命名，極具詩意的品牌精神與墨鏡優雅的廓形如出一徹。

在各種精緻的墨鏡款式中，編輯想要推薦的是 Leila，在阿拉伯世界中 Leila 一字代表的是夜晚，通常都是為在黑夜誕生的女孩所取的名字，意思是夜晚的女兒，正如其名，這款以不鏽鋼硬件為材質，在義大利製作的墨鏡優雅、細緻且不落俗套，再加上金色的 logo 以及標誌性的六點細節，更為這塊墨鏡增添了神秘感，相信每一個戴上它的人都能成為在黑暗中仍得以自行發光的魅力人士。

Loewe Paula’s Ibiza Dive in Mask Sunglasses

來自於 Loewe 推出的最新系列 Paula’s Ibiza，這款 dive in sunglasses 完美展現了該系列的精神，海、沙灘、陽光，在 Ibiza 文化中海島生活是核心也是靈魂，裝束理應充滿度假氣息與海洋氛圍。

這款 dive in sunglasses 與過往常見的墨鏡相異，採用潛水面罩作為鏡片，強烈地展現它與水的連結，跟緊今年超大鏡框回歸的趨勢，鏡框的大小絕對是最有氣勢的那種，結合懷舊風格的同時亦能修飾臉型，鏡片的配色也同樣呼應了復古風潮，整支墨鏡都散發著休閒、舒適的 chill vibe，推薦給喜歡海與夏天的讀者們。

Celine Triomphe 01

復古風格可不只大鏡框和鮮豔配色能夠展現，來自 Celine 的 Triomphe 01 簡約、典雅的氣質外型充滿古典氣息，圓滑外框在不譁眾取寵的前提下盡顯時髦，那耀眼的復古金色 Triomphe logo 完美展現了凱旋門那承載了巴黎古老浪漫風情的重量，魅力十足且與眾不同，絕美而低調的設計深受時尚工作者及品味人士，也難怪會成為 2022 下半年最火紅的墨鏡單品之一，而那份人氣將繼續延續至 2023。

除了一般的款式之外，該系列亦有另一款墨鏡 Triomphe Metal 01，從鏡框、鏡腿到鼻架都採用了不同於前者的金屬框，整體輪廓更加精緻、俐落，搶眼度和奢華感大大地被提升，更有金色鏡框搭配綠色鏡片以及銀色鏡框搭配煙燻色鏡片兩種配色，讓同樣喜歡金屬感卻在風格上有所差異的人們得以選擇自己中意的那一款，對於高級的事物沒有抵抗力的你，這款墨鏡必須擁有！

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Balenciaga Dynasty Rectangle Sunglasses

如果 Celine 是低調、隱晦的奢華，那麼 Balenciaga 就是毫不避諱的前衛奢華，由它所出品的 Dynasty Rectangle Sunglasses 便是最佳的例子，於義大利製作的這款墨鏡採用矩形鏡框，雖與品牌旗下的其他眼鏡相比並不算前衛，但它的輪廓仍十分出眾，仔細觀察的話還能看到鏡片上雷射了小小的品牌 logo。

至於它為人稱道之處，當屬其寬闊鏡臂上的金屬 BB logo，它除了完美融入墨鏡的廓形外，大膽的鏤空設計及其搶眼的金色，都彰顯著狂放不羈的時尚態度，BB 標誌在呼應品牌價值的同時也成了最佳的辨識點，讓人能夠一點就看出你的品味，如果你天生瀟灑外放，這支墨鏡就是你的最佳夥伴。

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