Garmin智能手錶Instinct 2X Solar新2款出爐！錶面擴大、加倍防摔

智慧腕錶品牌 Garmin 時隔一年帶著 Instinct GPS 系列最新款式回歸世人面前。



Instinct 的製程經過了層層考驗，最終訂下了產品能耐高標準：包括落下衝擊測試、冷凍解凍的驗證、抗腐蝕等測試，嚴格考驗之下 Instinct 能幫助戶外玩家的領域又更加地廣闊。

Garmin Instinct 2X Solar 新一代智能手錶！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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新款 Garmin Instinct 2X Solar 把錶面面板擴大到至 1.51 吋，觸控或是檢視都可以更輕鬆做到 ; 太陽能續航力也提升至以往 50 % 之多 ，即使是日常上班族，忘記充電仍然可以照常使用達 40 天，滿足太陽能充電條件甚至可以擁有無限電力。

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款式也搭載品牌最新獨家推出 LED 手電筒照明功能，擁有四段閃爍光源，讓從事戶外運動的玩家就算玩到天黑也不怕摸黑前行 ; 無論是在城市或是在叢林之中， Garmin Instinct 外型設計極其亮眼，穿搭上無需費力就能展露自我特色，日常功能與精緻外型兼具於一身，戴上就能陪你隨心所欲穿梭世界各地。

【本文獲「KEEDAN」授權轉載。】