YEEZY補貨最終回！盤點5款必買話題鞋款　把握正價購入波鞋、拖鞋

作為近期鞋迷們最為樂見的鞋款消息，絕對是那歷經多次爭議，最後卻又再度走到一起的 adidas YEEZY 聯名系列，其中雖然不清楚雙方洽談細項，但我們可以知道的是，Kanye West為此除了可以拿到 15％ 合作分潤，adidas 還承諾將部分收益捐助給曾因仇恨言論而受傷害的慈善組織，對 Kanye West 來說，能在洗白之餘又能獲取收入，早已沒有拒絕的理由，adidas 還能因此消化庫存，更可稱是眾望所歸的雙贏局面。



不過，網上近期又傳出一則情報，即便 adidas YEEZY 回歸即將再度進行發售，但 5 月底、6 月迎來的大規模補貨，有可能是雙方攜手以清除庫存的最後一波合作，所以該入手哪雙，或是哪雙值得購入收藏，也就成為編輯今回盤點的關鍵因素，請各位讀者務必細品一番了。

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1.adidas YEEZY Slide

隨著夏天到來，那熱度不減的「拖鞋穿搭」也就是為近期重點，畢竟無論怎麼說，拖鞋趨勢有很大部份必須歸功於 Kanye West、Kim Kardashian 帶起的隨性風潮，即便是那話題之最的極簡工藝，也能在 YEEZY Slide 上看到一絲體現，圓潤單一的整體輪廓，卻給人一種飽滿前衛的設計氛圍，而稍早預告的上架品項，除了黑魂、大地色系等經典配色，還能驚喜見著與 YEEZY x GAP 色澤相同的亮藍版本，這發售倘若不收，想必就大失你潮人的身份啦。

2.adidas YEEZY FOAM RUNNER

作為後 YEEZY 時期的當家明星，憑藉著極為前衛的造型外觀，YEEZY FOAM RUNNER 可說是「異形鞋款」的開山始祖，但在大多數人眼裡，這雙堪稱水陸兩用的日常球鞋，第一時間確實難以接受它的設計輪廓，不過，當你親自上腳，你除了會被 EVA 泡棉帶來的舒適腳感所誠服，甚至長期著用，你也會發現 FOAM RUNNER 搭配度不輸其餘潮鞋，不論長褲、短褲還是牛仔套裝，穿搭上都不會過於突兀，面對原價到來的入手機會，絕對也是務必把握。

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3.adidas YEEZY 350 V2 CMPCT

提到 YEEZY 系列，350 V2 絕對在之中有著最大宗的鞋款地位，並由色海戰術拿下的一席之地，也曾是不少潮人踏入鞋圈的首要開端；不過，名為「CMPCT」的特殊版本，過往出鏡率較低，或許較為鮮少人知，但基於原有的輪廓之下，注入如同盔甲的編織外觀，都讓本就吸引人的俐落雛形，多了份更為討喜的矚目細節，同時，中底當然也保留了引以為傲的 BOOST 科技，而以相同價格入手更為吸睛的設計造型，何嘗不是種絕佳選擇。

4.adidas YEEZY 350 V2 「Beluga 3.0」

今回揭露的販售款式中，火爆全球的 「Zebra」 再度回歸，無疑是眾多鞋迷最為期待的主角鞋款之一，不過相較於多次補貨的斑馬配色，編輯認為圖輯中釋出的 「Beluga 3.0」 更有可談之處；因為，灰橘版本不僅是向元年版本的 「Beluga」 致敬，3.0 採用的全新語言，帶來截然不同的深灰質調，整體層次也比以往更為張狂，甚至在近看或是光線不足下，還有種黑魂交錯的視覺假象，無論休閒還是正裝穿搭，也都富有多元的搭配可能。

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5.adidas YEEZY 350 OG 「Pirate Black」

最後，不得不提的，絕對是那 OG 中的 OG，畢竟在去年元祖配色 「Turtle Dove」 迎來補貨以後，最讓人期待的就是 「Pirate Black」 販售情報流出，不過，數月前爆發的種族爭議事件，可說是完完全全阻斷了發售計畫；如今，即將再度上架，也就成了萬眾矚目的入手機會，經典不變的灰色條紋，在黑魂鞋面上與之交錯，還有招牌微騷的反光鞋帶以及紅線拉尾，皆是當年炒價神鞋應有的最初模樣，能夠原價上腳依然還是走路有風啊！

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