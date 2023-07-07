G-SHOCK手錶40週年推出Remaster Black系列　全黑設計隱藏4大彩蛋

Casio（卡西歐）2023年邁向成立40週年。



品牌為了慶祝這個里程碑，因而推出全新創作的Remaster Black系列，這個系列選出了G-SHOCK歷史中49款具代表性的型號，代表品牌在錶款構造、功能、材料與設計各方面創新進化的里程碑，並把這份名單上所有手錶的型號，用熱壓工藝將其印製在樹脂錶帶上，別具深刻的紀念意義。

G-SHOCK Remaster Black系列手錶一覽。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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G-SHOCK復刻4款備受市場青睞的型號建構出Remaster Black系列，這4款錶都採用黑色作為主色，並且搭配金色金屬錶帶扣環，陣容一字排開包括八角錶圈設計的農家橡樹GA-2100、指針數位雙顯結合大錶殼的GA-110、品牌首款採用背光燈的DW-6600，還有不可或缺的一代經典方形錶DW-5600等等。

這次Remaster Black系列中以DW-5600基礎的DWE-5657RE有個亮點在於品牌會多配一組可替換的圓形DW-5700錶圈，讓錶主可以自由轉換方形與圓形錶殼，體驗自行「改錶」的樂趣。

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Remaster Black系列暗藏不少慶祝40週年紀念的細節，例如金色的錶帶扣環刻印象徵40週年的4顆星星與「SINCE 1983」字樣，左下功能按把加上星星圖案，就連底蓋與數位顯示款式背光燈也會出現40週年Logo等，這許多專屬特色設計強化了手錶特色，也讓黑色調設計的手錶多了一些值得玩味的逸趣。

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G-SHOCK在製作此系列時精心採用對環境友善的生質樹脂，此外包括手錶的外盒也選用可分解材質製作，貫徹其注重環保的理念。Remaster Black系列已經在CASIO官方商城與實體通路CASIO概念店（Outlet除外）上架，有興趣的話不妨先上網瞭解這4款錶的特色，看看有沒有足以打中自己的設計。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：G-SHOCK Remaster Black系列包含農家橡樹和經典方錶 全黑設計暗藏慶祝40週年設計彩蛋】