Hermès 3大金剛色手袋　Birkin、Kelly、Constance外　這款也保值

在入手愛馬仕之前一定要知道的三大金剛色分別是那些呢？這三大金剛色分別為黑色、大象灰和金棕色，因為好搭配且永不退流行，深受買家喜歡，不僅是最難搶的顏色，在二手市場上也是最保值的，要是不知道要入手哪種顏色的話選三大金剛色準沒錯啦！



以下介紹7種熱門愛馬仕包的三大金剛色，讓你輕鬆入手第一只夢幻手袋。

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1.黑色 （89 Noir）

黑色作為最百搭且不會出錯的顏色，是許多人買包的首選顏色，不僅經典還耐髒，保值度也是非常不錯。

2.大象灰（18 Etoupe）

大象灰是愛馬仕非常熱門的顏色，淺灰中略帶點褐色，高級低調又耐看，是個一年四季都可以拿來搭配衣服的顏色，不過因為不同的皮質，同樣是大象灰的包包在顏色上也會有些微的差異。

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3.金棕色（37 Gold）

金棕作為秋冬的必備色，給人一種優雅貴氣的感覺，是一款非常經典的顏色，在提把上綁上絲巾也別有一番風味。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：入手愛馬仕包不可不知的三大金剛色！Birkin、Kelly、Constance等7包款一次看】