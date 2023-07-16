泰利風球｜防水波鞋8大推薦　NB、Nike潮人標配　山系女孩愛這款

進入颱風季節，最近大雨連連，儂編不是氣象專家，但完全懂鞋子濕答答的不舒服感！



為了避免這個困擾，除了時髦的雨靴之外，整理出8款防水的運動鞋，無論你是Outdoor仔，或是潮男靚女通通看過來！

8款防水波鞋推薦，下雨穿上它上班、去玩保證能保持雙腳乾爽舒適！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 12

1. Nike

潮男潮女看過來！關於「Air Force 1」經典程度什麼都不必說，但Nike找來了潮流設計師高橋盾的個人品牌Undercover做聯名，把經典白球鞋，以防潑水Gore-Tex護套加上支撐性很高的塑膠鞋跟穩定片，讓經典再下一城！

2. New Balance

走在路上低頭看一下年輕人腳踩的鞋，很高機率出自NB球鞋！日常款式你我可能都有，但下雨天就得靠這雙棕黃色「2002RX」，Gore-Tex防水技術融入進到鞋面上，豪雨特報也不怕襪子濕掉了！

3. Adidas

舒適的跑鞋也要有防水功能！Adidas作為運動品牌的領頭羊，設計上以女孩喜歡的輕柔色彩，更選用了部分的部分回收材質，從製鞋的源頭就能讓環境更永續，搭配上的Gore-Tex鞋面，下雨天慢跑、遛狗都不怕了！

同場加映：Onitsuka Tiger經典鞋款變身運動涼鞋 3款新鞋舒適百搭夏日必備（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 6

4. On

瑞士品牌「On」作為球鞋界的後起之秀，僅僅十三年的時間，靠著獨家的技術與面料、西班牙精品Loewe的加持，讓許多登山客、Outdoor愛好者搶著穿上它，儂編推薦這款有著防水薄膜的「Cloudwander」，外表與實用性一次雙殺山系少女！

5. Puma

Outdoor仔們在戶外走跳，常常一下子從大太陽一下變臉，這時如果有雙內外兼具的運動鞋就太好啦！Puma用這雙有著抓力十足的防滑橡膠底，同時有透氣的鞋面與快乾的性質，沙色的色調更是超級好搭配衣服！

同場加映：UGG厚底涼鞋、防水鞋、波鞋推介 春夏6款戶外玩水度假打卡必備！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 8

6.Asics

每到週末總是憋不住要「上山下海」嗎？Asics看到了Outdoor愛好者內心的需求，專門為了戶外活動所設計的鞋款，用技術與材質來打造鞋子的耐用性與緩衝，更進一步地讓鞋面貼合度升級，完全是為了山系女孩們而生！

7. Skecers

許多人喜歡穿Skechers並不是沒有原因，一來超級舒服，二來是功能性很適合愛走路的都市人，而這雙全黑的運動鞋，鞋面上並沒有什麼流行元素，卻是狠狠地要用實力來說話！

同場加映：Nike 10對最強防水波鞋 Gore-Tex AF1內外兼備 攀山涉水必選ACG（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 6

8. Mizuno

以復古感的外貌、越野跑鞋的性能，來自日本的Mizuno就算沒有Nike、Adidas響叮噹的行銷手段，但一直在鑽研性能提供運動賽事選手最好的利器，這雙防水的「Wave Mujin」跑鞋，就算不是運動選手，也能有著絕佳的穿著體驗！

延伸閱讀：

Crocs布希鞋有勁敵！Adidas Originals厚底穆勒鞋新登場，「Stan Smith」經典元素、Y2K設計準備在雨季賣翻天！

梅雨季來臨！時髦雨靴推薦這6款，Hunter、Barbour經典款防水滿分，Aigle這款把藝術大師穿上腳！

【本文獲「Bella儂儂」授權刊出，未經同意禁止轉載。更多精彩報導，詳見《Bella儂儂》。】