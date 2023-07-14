SEIKO賀大谷翔平入選MLB明星賽　推日本限定Prospex潛水錶1700隻

近年在MLB美國職棒大聯盟掀起一股二刀流旋風的日本棒球天才大谷翔平（Shohei Ohtani），身為「投手大谷」時既有超過100mph的火球，切換身份擔任「打者翔平」也有挑戰聯盟全壘打王的強悍Power，很多人都在討論他是現代版本的「棒球之神」貝比魯斯（Babe Ruth），甚至還有人認為他比貝比魯斯更加出色。



大谷翔平2023年球季的年薪高達3000萬美金，但是他在今年球季後和母隊洛杉磯天使隊的合約也即將結束，外媒就找了球隊高層、經紀人及分析師起他們試著分析大谷翔平下一份合約值多少金額，結果最終每個人開出的合約長度從4年到長達13年不等，合約價碼最高來到6億500萬美金（折合約港幣47億3658萬）！有望締造MLB史上最高薪的紀錄。

SEIKO PROSPEX系列日本限定限量版潛水手錶 - SBDC191將與8月11日發售。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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除了球隊提供的薪水之外，大谷翔平水漲船高的人氣也帶動了他場外附加的經濟效益，根據統計他目前有代言合約的品牌至少有17個，例如運動品牌NEW BALANCE、跑車名牌PORSCHE、日本航空、三菱銀行等等，就連配件方面也有日本手錶大廠SEIKO找他當代言人。

既然找到了大谷這樣的金雞母，SEIKO當然也不會錯過可以借助這位國際體壇巨星的吸引力助長自家產品聲勢的機會，最近SEIKO便替大谷翔平量身打造最新的聯名作品——Prospex Diver Shohei Ohtani Limited Edition SBDC191，對於全球的谷粉來說，可以收藏這種實用又與偶像有關聯的周邊產品實在意義非凡，重點是手錶的價位也不是特別高昂，平常上班族也能買得輕鬆愉快。

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SBDC191奠基於SEIKO的潛水錶系列Prospex，大致而言就是SPB14X這個款式的特別版，從規格來看包括動力儲存達70小時的6R35機芯、200米防水性能、面盤3點方向設置的日期窗等等，以及不鏽鋼錶殼與鍊帶造型等都和一般市售版無異。至於SEIKO用來表現大谷翔平個人特色的巧思則是在手錶的配色上。

由於目前大谷翔平還是隸屬洛杉磯天使隊，因此手錶外觀雖然看不出任何一點有關大谷翔平的圖案或文字，可是品牌將代表天使隊的紅色融入手錶細節中，包括紅色的秒針以及”Diver's 200m”字樣，搭配黑色的錶圈、銀色的面盤，加上錶冠頂部鐫刻的天使隊17號字樣，塑造出簡潔中帶點天使隊風格的造型。

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通常這種聯名錶如果沒在面盤上做文章，那麼錶背底蓋照理說會成為品牌強調設計主題的重要舞台，可是SBDC191並沒有在實底蓋上加入什麼特別的元素，反而是在錶扣鐫刻上大谷翔平的簽名字樣（連他的17號被號也一起簽上去），這裡的簽名大概是這款大谷翔平聯名錶最能展現聯名主題的設計了，這麼做的好處在於不會讓手錶看起來有太明顯的指向性，日常佩戴就和一般的Prospex潛水錶無異，然而做為大谷的粉絲，偶爾轉動手腕露出錶扣上的大谷簽名，這就不是一般版能擁有的特殊待遇了，低調的設計多少能提高市場對這款錶的興趣。

不過想要入手這款錶的人心裡要先有個底，就是SEIKO設計這款除了限量1700只以外（呼應大谷的背號），它還只會在日本地區發售，發售時間為8月11日。所以如果有想入手的話，可能就要跑一趟日本或尋找代購管道，只是不知道到時手錶的價格會不會有點被炒起來⋯⋯

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：SEIKO慶祝“二刀流”大谷翔平入選MLB明星賽 限定發行一款Prospex潛水錶】