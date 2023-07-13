New Balance美國製造第三回登場 畫龍點睛新配色成功引起購物慾
【New Balance/ 波鞋】美國製造的New Balance是每個波鞋迷家中必備之選，而自從Aimé Leon Dore主理人Teddy Santis統領品牌的MADE in USA系列後，令這個美製設計更添潮流味道。
來到MADE in USA第三個系列，今次Teddy Santis繼續以「色」取勝。
Aimé Leon Dore能夠短時間內在潮流界人氣急升，在於主理人Teddy Santis在經典設計中注入新點子，重塑Classic American風格，這聰明策略令大眾對他另眼相看，除了引來LVMH集團注資，多次跟New Balance成功聯乘項目，也令他贏得New Balance MADE in USA系列創意總監一職。
在最新的New Balance MADE in USA系列中，大眾最關注的當然是波鞋，Teddy Santis一口氣送上多對款新款，共有990v4和990v6，以及 996、998，配色一向是他最強大的武器，今次也不例外，第一階段以豔麗紫色作主打， 即時令990v4和998變得奪目，而混入石灰石和酒紅色的990v6，萬叢中一點紫，低調得來卻依舊搶眼。第二階段的990v4、990v6和996，則換上柔和的米色和粉彩配色，清爽迎炎夏；最後的第三階段則以黃、綠的自然色系配襯到996 、990v4和990v6之上，同樣瀰漫著一片Summer Breeze休閒氛圍。
同系列繼續有服飾單品，一直有推出的美製Classic運動服，有T恤、網眼背心、綿質短褲和尼龍短褲，換上跟波鞋主題相關的配色，最吸引的首推紫色，甚有Old School的運動、山系氣息；同系列還有蘋果馬拉松和Run Club主題T恤，向New Balance跑步根源作致敬。
Teddy Santis自家品牌Aimé Leon Dore把昔日美國校園Ivy風格、Ralph Lauren便服加以改咁良，在適當的時間和地方做適當的事，於細節上作出巧妙的改動，已能帶來亮眼的效果。接掌NB的MADE in USA系列後，他同樣是潮向這方向發展走，來到現在第三個系列，總是令人在第一眼看到產品時已引起他們的購物慾，在商業設計上最成功的莫過於此。