New Balance美國製造第三回登場　畫龍點睛新配色成功引起購物慾

【New Balance/ 波鞋】美國製造的New Balance是每個波鞋迷家中必備之選，而自從Aimé Leon Dore主理人Teddy Santis統領品牌的MADE in USA系列後，令這個美製設計更添潮流味道。

來到MADE in USA第三個系列，今次Teddy Santis繼續以「色」取勝。



New Balance MADE in USA第三個系列登場（New Balance）

Aimé Leon Dore能夠短時間內在潮流界人氣急升，在於主理人Teddy Santis在經典設計中注入新點子，重塑Classic American風格，這聰明策略令大眾對他另眼相看，除了引來LVMH集團注資，多次跟New Balance成功聯乘項目，也令他贏得New Balance MADE in USA系列創意總監一職。

Teddy Santis為NB MADE in USA注入新時代色彩（New Balance）

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在最新的New Balance MADE in USA系列中，大眾最關注的當然是波鞋，Teddy Santis一口氣送上多對款新款，共有990v4和990v6，以及 996、998，配色一向是他最強大的武器，今次也不例外，第一階段以豔麗紫色作主打， 即時令990v4和998變得奪目，而混入石灰石和酒紅色的990v6，萬叢中一點紫，低調得來卻依舊搶眼。第二階段的990v4、990v6和996，則換上柔和的米色和粉彩配色，清爽迎炎夏；最後的第三階段則以黃、綠的自然色系配襯到996 、990v4和990v6之上，同樣瀰漫著一片Summer Breeze休閒氛圍。

New Balance MADE in USA第三個系列，將分三個階段面世（New Balance）

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同系列繼續有服飾單品，一直有推出的美製Classic運動服，有T恤、網眼背心、綿質短褲和尼龍短褲，換上跟波鞋主題相關的配色，最吸引的首推紫色，甚有Old School的運動、山系氣息；同系列還有蘋果馬拉松和Run Club主題T恤，向New Balance跑步根源作致敬。

New Balance MADE in USA服裝系列（New Balance）

Teddy Santis自家品牌Aimé Leon Dore把昔日美國校園Ivy風格、Ralph Lauren便服加以改咁良，在適當的時間和地方做適當的事，於細節上作出巧妙的改動，已能帶來亮眼的效果。接掌NB的MADE in USA系列後，他同樣是潮向這方向發展走，來到現在第三個系列，總是令人在第一眼看到產品時已引起他們的購物慾，在商業設計上最成功的莫過於此。