SEIKO 5 Sports系列問世55周年　精工推3復刻、1限量版手錶作致敬

SEIKO於1968年首度發表目前5 Sports系列的初代作品「61-5D」，發展到2023年已經屆滿55週年，因此品牌為了慶祝這個里程碑，分別推出以1968年為藍本的復刻限定錶SRPK17K1，另外還有向1969年SEIKO 5 Sports古董手錶致敬的現代重譯新作5 Sports SKX Sports Style，簡單來說品牌將1960年代那時精工5號最受歡迎的配色套用在5 Sports新品上，呈現出新舊時代交融的驚豔感。



首先看到盡可能原汁原味重現初代SEIKO 5 Sports風格的SRPK17K1，錶款沿用39.5mm的錶殼尺寸，外型呈現出復古氛圍濃烈的鮑魚殼，不過品牌這次替手錶改換更堅固可靠的機能結構鎖鍊帶，讓手錶更為耐用好戴，也符合現代市場對運動錶的偏好。

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手錶面盤上12點鐘方向可見初代5號盾形Logo、6點方向還有藍色的「SPORTS」字樣，加上刻度、指針造型，以及整合式的日期星期窗，家上設有60格刻度的錶圈等等，在在讓人聯想起初代Seiko 5 Sports手錶當時倍受市場喜愛的魅力。手錶底蓋刻有「LIMITED EDITION」字樣及限量編號，這款錶全球限量15,555只，並會搭配與初代5 Sports相同的標誌與配色錶盒，展現出高還原度。

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至於SEIKO另外創作的SKX Sports Style新款保留現代款42.5mm錶徑尺寸以及俵冠設置在4點鐘方向的特徵，另外還有奠基於潛水錶基礎的單向旋轉錶圈等，與系列其他作品大致相同，它們也都是用不鏽鋼材質製成，並配置了不鏽鋼鍊帶。

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不過三款錶的錶圈與面盤就各有千秋了，SEIKO從Rally Divers（銀色面盤款）、Regatta（黑色面盤款）與Double Hurricane（橘色面盤款）等三款古董作品獲得繆思，透過細節與配色賦予手錶彼此專屬的個性，三款現代手錶融合了品牌早期的設計風格，具體而微展現此系列悠久的發展歷史，同時其也成為品牌創作手錶的絕佳養分。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：SEIKO精工5號問世55週年 5 Sports復刻款和新款齊發】