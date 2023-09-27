7款創意爆分精品手袋　 LV油漆水桶袋、BV抹手巾、JW枕頭包超實用

各大精品再出奇招！華麗又精緻的包款已不夠看，夠奇怪才可愛～



妞編輯盤點了近期時尚圈討論度很高的「奇特手袋」，究竟是時髦還是荒唐？一起來看看這些設計師的作品吧！

盤點7個怪奇精品手袋，不管設計師嗑了什麼，都給我來一點！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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怪奇精品包

1. Alexander Wang網眼紗pom包

由台裔美籍設計師王大仁創立的alexanderwang，相信有關注時尚圈的妞妞們一定不陌生！alexanderwang的作品幾乎和主流沾不上邊（笑），走出一派獨特的時尚風格依然有許多支持愛好者。這款網紗手袋可以說是香港人的回憶殺吧～ＸＤ每個人家中的浴室都會有的沐浴球直接揹上身（誤），圓圓的包型配上粉紅網紗拿在手上也是可愛好感度滿分～

2. BALENCIAGA GLOVE LARGE TOTE BAG IN BLACK

好實用的手套！（誤）巴黎世家再次推翻了世人對手袋的認知，這款大型托特包是2023夏季推出的新作品（確定這個天氣揹不會太熱？ＸＤ），採用光滑小牛皮製成，雖然造型很奇特，但手袋該有的拉鍊內袋也不馬虎！妞妞們有機會也想嘗試揹看看嗎？

3. JWANDERSON CUSHION CLUTCH BAG

上班通勤總是想睡覺嗎？不如帶一顆枕頭出門吧！（笑）JWANDERSON再出奇招，將枕頭化為時尚手拿包配件，拉鏈開開後的內裡由蓬鬆的再生聚脂纖維製成，外層則是再生的TPU（熱塑性聚氨酯），不論身在何處都能好好睡一覺！（喂～）

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4. JWANDERSON PIGEON CLUTCH BAG

沒有什麼比一隻鴿子形狀的手袋更怪奇吸眼球了～JWANDERSON打造了這款3D的鴿子手袋，去年底剛上市時甚至一度賣到缺貨！這款手袋的設計師Jonathan Anderson曾表示鴿子手袋設計的初衷就是為了好玩、好笑，而這也的確替JWANDERSON這個品牌帶來了不少的關注討論度！

5. LV Paint Can

這款不分男女都可揹的LV油漆包，可以說是翻玩的高境界啊～不僅手柄是採用金屬製成，手袋的容量也彷彿跟油漆桶一樣深！是一款可以展現街頭潮流風格的包 ，儘管一咖的要價是真正油漆桶的好幾百倍，還是讓許多潮流迷趨之若鶩！

6. BOTTEGA VENETA 粉色迷你 Pouch 手拿包

又是粉紅色又是毛毛的未免也太可愛～BOTTEGA VENETA 這款超吸睛的手袋，是不是很像擦手巾呢？ＸＤ這款手拿包的材質是用雪尼爾的面料製成，實際上就是我們日常所看到的腳踏墊的材質（笑）磁吸式的開合方式讓它的實用功能大大提升，冬天拿一個在手上也能當暖包？！

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7. Coperni Glass Mini Swipe

如果以上幾款還不夠看的話，那麼這Coperni這款獨一無二玻璃包一定能滿足妞妞們獵奇的味蕾！每一款都是手工製作需8-10週，下訂了可是不能退款或退貨！故有些許差異，但正是因為這樣更顯得特別！可別看它好像只是藝術品，玻璃裡面有設計凹槽，是真的可以裝東西～

時尚界從來都不缺漂亮的東西，透過些許不尋常的包款更能一窺設計師內心的奇幻世界！妞妞們最喜歡哪個奇特手袋呢？

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