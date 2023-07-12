LV、PRADA、DIOR、FENDI　8款精品手環推介　一戴上讓造型超加分

無法運用太多層次服飾打造每天造型的夏季，是否讓你也在穿搭上遇到瓶頸了呢？那不如就試著加入手環、手鍊來提升造型感吧！



炎熱的天氣穿搭幾乎都會露出手臂，正好能讓手環搭配成為搭配的亮點！

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DIOR CHRISTIAN DIOR COUTURE鏈環手鏈

這款 DIOR 2023 秋季男裝時裝展亮相的最新手鏈真的太絕！仔細一下發現竟散發出彩虹光澤感！以現代而大膽的設計重新演繹 DIOR 經典鏈帶手鏈，粗鏈設計輕鬆替穿搭增添亮點！

DIOR ASTERODIOR束帶手鏈

怕鏈帶款顯得太過沉重的話，可以考慮這款以黑色束帶製成的手環，以 1970 年代宇宙史詩為靈感，演繹星際荒漠世界的意象，手環上綴以 AsteroDior 標誌，滑動繩結設計可以完美符合手腕與配戴習慣，輕鬆搭配日常穿搭就選它！

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LOUIS VUITTON Clip It 手鐲

LV 推出多款手環可以選擇，全新的Clip It手鐲取材自品牌工匠的常用工具，中央多面切割又俐落的金屬開合扣，並以 Louis Vuitton 刻紋及琺瑯標誌作完美點綴，簡簡單單的設計就能彰顯品味！

LOUIS VUITTON LV Instinct手鐲

喜愛運用是品細節呈現出不同風格的潮流男子，有多款手鏈是必須的吧！另一款 LV Instinct 手鐲則跟上一款截然不同風格，運用雙色鏈環混搭並點綴以一對 LV Initials 標誌和 Monogram 花卉圖案吊飾，細節融入品牌經典真的值得收藏！

FENDI Baguette銀色金屬手環

由 FENDI 最經典的 Baguette 系列所延伸的手環，較親民的價格是櫃上隱藏的熱門詢問款，彈簧扣開合設計自己也能輕鬆配戴，白色琺瑯飾牌配黑色 FENDI Roma 字樣單戴就很好看！

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FENDI Baguette FF標誌銀色手環

同樣是 FENDI Baguette 系列的手鏈，另一款改以代表品牌的FF標誌打造，較為低調的設計元素，推薦給喜歡低調奢華的你，不用刻意凸顯身上單品的品牌，也能讓人感受到你的好品味！

BURBERRY 繩編皮革手鍊

存在感十足的皮革手鍊當然也是潮流男子必備的囉，BURBERRY 新款雙圈繩編皮革手鍊，細節採用復古風鍍鈀金橫條固定，並妝點鐫刻品牌徽標，靠近看細節就能發現奢華的小巧思！

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PRADA Saffiano皮革手環

以 PRADA 經典金屬三角形徽標打造的皮革手環，雙環設計讓配件也能成為搶眼的存在，4千多就能入門 PRADA 的經典單品，沒有預算買袋就從飾品配件等較好入手的單品開始收藏吧！

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