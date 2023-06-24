LV By The Pool系列　Monogram刺繡棉布手袋、涼鞋、草編帽必搶！

Louis Vuitton（路易威登）依照傳統開啟度假模式，在經典與新款服飾上展露出以度假為目的地的打扮與生活方式。洋溢著休閒風格的服飾，適合在海邊和都會裡穿著，路易威登的服裝、手袋、絲巾、鞋履、太陽眼鏡、珠寶和配飾，無論要去的地方是遠是近，都適合外出度假穿著。



想像一下，漫步在里斯本的街道上、在游泳池邊做著白日夢，或是感受腳下沙子的炙熱溫暖：不是從一個地方出發，而是有不同的目的地。以多種不同的Monogram圖紋來發揮，每個圖紋都散發出夏日感與藝術精神。從泳裝和絲質方巾上的水彩效果，到沙灘巾和枕頭上排列的圖紋，路易威登從葡萄牙的阿茲勒赫（Azulejos）瓷磚汲取靈感，製作出貫穿整個系列的馬賽克圖紋，藍色的馬賽克圖紋也讓人想到開闊的天空和深邃的海洋。 休閒精緻的服裝適合旅行穿著又百搭。鉤織衫輕盈地滑過身體，瞬間散發迷人魅力，針織衫則洋溢一股輕鬆感，可以搭配泳裝穿著。

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多種輪廓的平針織裙子、短褲和長裙，印著絢麗醒目的拼接Monogram圖紋，流露出輕盈柔美的風格。黑白兩色的典雅造型永遠不退流行，度假時不能或缺罩衫和沙龍長巾這些款式，而無論日子要怎麼度過，外套及可以跟其他衣服搭配穿著的單品，都是在這一季不可或缺的選擇。

Speedy、Keepall、Métis 和 NéoNoé 等多款經典手袋，飾有放大的Monogram圖紋與馬賽克圖紋飾邊形成對比。在奶油色塗層帆布的基礎上，藍色、玫瑰色和米色的路易威登代表性圖案帶來了新意。由天然棉製成類似拉菲草的新款材料，飾有Monogram刺繡圖案，為包款、鞋履和配件創造出柔軟手感。高級款式也飾有夏日風情的細節：Twist手袋用鉤針編織出五顏六色的花朵圖案，而Capucines手袋則是採用高貴的天然藤條和迷人的斜紋軟呢布料。Coussin手袋則是在鏈條上點綴了一條精緻的編織絲巾。

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LV By The Pool系列鞋款充分表現出度假時尚的精髓，可以穿搭出全身上下更一致的造型。新款 LV Isola平底涼鞋配以寬闊的前搭帶，以鏤空皮革點綴特大的 LV Circle標誌，鞋底飾有瓷磚圖案。Starboard平底草編鞋和楔跟涼鞋採用天然棉、刺繡和包覆天然織繩的鞋底，成為搶眼的時尚單品。帽子款式從經典到新穎，另有皮革涼鞋或是帶有醒目刺繡的LV Croisière鏤空鉤針編織的漁夫帽。多款有著雋永造型的搶眼太陽眼鏡，換上季節限定的粉紅色和藍色外衣。

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除了極為實穿的服飾，在LV By The Pool系列中還體現出路易威登的生活風格。Monogram印花圖案吊床、折疊椅和沙灘球拍套裝，都是擁有美好休閒時光的物品，而全新利摩日瓷器（Porcelaine de Limoges）餐具系列則是彰顯尊重精湛工藝的精神。全方位的LV By The Pool系列超越了假日時光，進一步提升了旅行的樂趣，也帶來了真正的視覺衝擊。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：路易威登新款 LV By The Pool 系列 「迎接清爽快樂的夏天」】