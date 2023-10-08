「瑞士製造」手錶價值增50%？　Rolex、Audemars Piguet也受益

【Rolex/ 勞力士/ Audemars Piguet/ AP】當購買腕錶時，也許你會發現標榜「瑞士製造」（Swiss Made）的手錶，往往價值越高，就像是Rolex、Audemars Piguet、Cartier、Jaeger-LeCoultre、Tag Heuer、Patek Philippe等名錶品牌，他們旗下所出產的手錶，都是受益於「瑞士製造」的標籤之下。



原來標榜著「瑞士製造」的標籤，竟可讓手錶價值增至50%？



「瑞士製造」（Swiss Made）手錶價值增50%。（IG@rolex）

由於「瑞士製造」的聲譽良好，不論在品質、精準度、奢華設計、科技和創新等各方面，全部一直保持極高水準，而這個標籤相關的榮譽，其實都是來自製錶商對品質、傳統和耐用性的長期投資，不論是從品牌銷售層面來說，還是二手市場鐘錶之上，「瑞士製造」的好聲譽漸漸形成強大的市場需求與日益昂貴的價錢標籤。

「瑞士製造」這個標籤，都是來自製錶商對品質、傳統和耐用性的長期投資。（IG@audemarspiguet）

另外，《Financial Times》先前更指出，瑞士製錶商擁有的良好聲譽，並憑藉地理標籤給予他們定價權。最主要是消費者通常因為某些特定的地理指標，而表現出對產品的偏好性，並願意為它們花費更高的價錢。除此之外，瑞士聯邦知識產權局（IPI）的數據顯示出，在奢侈品方面，尤其是手錶範疇，「瑞士製造」的標籤可為產品的價值增至50%。正正這一點，名錶品牌不單只將地理指標，視為一種能夠影響消費者模式、控制定價，並產生貿易和經濟效益的營銷和品牌工具。

至於瑞士手錶的現狀，瑞士鍾錶工業聯合會卻表示，2022年出口額達到248億瑞士法郎，揭示手錶市場依然十分活躍，而豪華手錶並不是唯一需求激增的，反之「瑞士製造」的入門級腕錶，更在2022年取得好成績。Brand Finance卻透露，Rolex的品牌價值從2022年到2023年增長了28%，並達到107億美元，它的成功也歸功於品牌結合傳統、工藝和「瑞士製造」的聲譽之下。