EDWIN全日製牛仔褲5大特色　NIPPON JEANS環保永續　細節位極加分

歡迎來聽一個關於 EDWIN全日本製的 NIPPON JEANS （NJ）系列的故事。故事的開頭或許平凡，但故事內容是有趣且細節十足的。



在日文裡，當你突然有一個想法或是看到有趣的東西、恍然大悟的時候，就會自然而然地發出「Ah」的聲音，這也是日本五十音的第一個字母。看完此篇共有五個章節的故事，瞭解到 EDWIN NIPPON JEANS 系列到底是怎麼一回事，相信大家都會發出「Ah」的聲音。

EDWIN NIPPON JEANS （NJ）系列的故事開始囉。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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EPISODE I 名字由來

在說 EDWIN NIPPON JEANS （NJ）系列故事之前，還是要先簡單介紹一下創立這個超過60年，日本經典丹寧品牌 EDWIN。

EDWIN 最初是一間創立於1947年的常見米八商店，主要從美國引進二手牛仔褲，在位於日暮里的自社進行清洗補修之後，再做販售，1961年推出了自家品牌的第一件牛仔褲。至於品牌名稱的由來，說法有很多種，現任 EDWIN 代表取締役社長的常見修二表示，「我跟哥哥一起選出了差不多100個英文單詞，其中就是 EDWIN 這個字一直留存在我的腦海裡，或許是因為當時美國駐美大使的名字就是Edwin Oldfather Reischauer（1961-1966）吧（笑）。EDWIN 也有 EDO（江戶）Win（勝）江戶勝的意思，巧合的是將 EDWIN 調換重組就是 DENIM。」

EPISODE II 實行永續

歷史說完了，就把焦點回到此次的主角，EDWIN 全日製的 NIPPON JEANS系列（後簡稱為NJ）。大部分人看到日本製，就會認為是風格與品質的保證，這是第一個「Ah」。這麼說好了，NJ系列的品質不只是製程，還包括了永續環保的執行，EDWIN 的作法是回到最源頭，也就是原料。

EDWIN每一件牛仔褲的縫製需要 44 道工序，更不用說還包括從原料的挑選、反毛、梳棉到粗紡、細紡，更是複雜。時尚一直被稱為最浪費的產業之一，庫存、製造過程的剩料等等，其中牛仔褲還多了水洗、色落，使用的包括水、染料等，使用的資源是多的。EDWIN NJ系列就從原料著手，這是一個極為細節的過程。

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EPISODE III 回收再製

EDWIN 縫製場每年在生產過程裡會產生超過400噸邊角殘布，未避免浪費，EDWIN 從 2020 年開始，便以「もったいない（可惜）」重生為「もっといい更好」為概念，將客人拿來回收的牛仔這些邊角殘布，交由位於日本丹寧重鎮-岡山倉敷市的 KURABO 紡織廠，從「選別」開始，挑選出適合再製的牛仔褲，從臀部下方位置做裁斷，因為金屬扣子等並不適合回收。

再將這些丹寧布料裁成更細的碎布，經由「反毛」的過程，讓布料回到最初的棉花狀態。藉由梳棉工序將不純物質、長短不一的棉花逐一挑除之後，加入新的棉花，製造成紗線，每一件 NJ 系列的牛仔褲，都包括約20-30克的回收棉。

這只是開始，牛仔褲整個製造過程裡，使用最多資源的就是染色、水洗的過程。EDWIN NIPPON JEANS 系列的皮標為無染色牛皮，縫線是日本皇室象徵的紫色，夾標為百分百再生聚酯纖維。EDWIN 在1963 年發明了ONE WASH 技術，1970年代則研發了使用砂紙刷色、藉由石頭與機器讓牛仔褲呈現出有如人們穿著好幾年的色落感。

EDWIN 擁有自家位於秋田 M.C.D 水洗加工廠，科技手法更是隨著時代不停前行，從最初的 ONE WASH 是使用H2O，石洗、鐵或塑膠材質的球，玻璃材質的火山岩粒子，都能塑造不同程度的色落感。這次的 NJ 系列裡的一段工序使用了M.C.D 取得專利的 O3 臭氧脫色，還有獨有的環保水洗技術，每件可減少約 8-10 公升水的用量。加上雷射技術的應用，不只能夠微妙控制圖案的強弱濃淡，更節省了水的用量與粉塵噪音的產生。而且水洗過程使用的是 J CLEAN 天然漂白劑，回收水更為安全。

EPISONE IV 裝飾細節

EDWIN NIPPON JEANS 系列的吊牌材質是使用在生產過程裡所產生的碎屑，混和紙漿所製造成的再生混抄紙。白底藍字的旗標是使用百分百再生聚酯纖維。EDWIN 做的事不只有這樣，當你入手 NJ 系列牛仔褲時，有好幾個細節要注意。首先有注意到縫線是「紫色」的嗎？紫色一直是日本皇室的象徵色，古代日本行「冠位七色十三階」制度，不同位階的官吏穿著不同顏色的衣服，最高位階是深紫色，因而紫色被訂為禁色，平民百姓不得隨便使用，EDWIN NJ 系列的縫線就以紫色來連結所謂的「日本製」概念。

NJ 系列的細節包括日製牛皮皮牌是沒有經過染色的，印著 NIPPON JEANS 的紙標使用的是丹寧再生混抄紙，立釦與撞釘是未塗裝的鋁製，織標、夾標與拉鍊布邊都是百分百的再生聚酯纖維，這就是第二個 Ah！在口袋內裡印有日本倉敷 KURABO紡織廠的字樣，強調使用回收再生紗線所製成的證明，口袋布料也是百分百回收棉。日本製系列都會有日本國旗標示。

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EPISODE V 台灣專屬版型

不過人們會選擇穿上某一件牛仔褲，在還沒有瞭解其背後故事之前，講究的是一種「眼緣」。包括這件牛仔褲的刷色是否吸引自己的目光，才有下一步的試穿，版型是否符合自己的身型，修飾效果是否足夠，這是人性。

EDWIN NIPPON JEANS（NJ）系列，包括兩種版型，都是專門為台灣人所設計，這是第三個Ah。兩種版型都有不同深淺與刷色，看完上面幾個篇章，看到這些刷色，絕對更有感。這兩種版型分別是NJ3與NJ6。NJ3是無論什麼身型都能輕鬆穿著的經典中直筒褲型，NJ6則為修身錐形褲，特別適合在意自己臀部至大腿線條的人，若是你的這部分較有肉，必穿錐形褲。

EDWIN NIPPON JEANS 系列只有推出男生尺寸，但其實女生也可以穿，有些寬鬆的輪廓，更為輕鬆自在，看看本篇女生穿著，就能知道。關於 EDWIN NIPPON JEANS 的故事講完了，不知道大家感覺如何，感謝詞就省略吧，因為關於 EDWIN 的故事，還會持續寫下去！

【本文獲「KEEDAN」授權轉載。】