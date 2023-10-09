NIGO做和事佬？KENZO x Levi’s推聯名丹寧服飾 洗水牛仔褲無得輸
撰文：COOL潮流生活網
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五年前 Levi’s 控告 KENZO 小旗標抄襲，兩方一度對簿公堂，不過自從潮流大神 NIGO 擔任 KENZO 創意總監一職後可說驚喜不斷。
這次破天荒找來自己友好品牌 Levi’s® ，使兩方正式冰釋前嫌，一同打造聯名系列，以 Levi’s® 當家的丹寧服飾為主，注入 KENZO 時尚經典的印記。
KENZO x Levi’s® 夢幻聯名系列登場
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本次 KENZO 首次攜手百年丹寧品牌 Levi’s® ，除了在 Levi’s® 丹寧服飾之中使用標誌性的紅色之外，也能看到大量的西部牛仔文化，顯現創意總監 NIGO 自身對於古著和美式文化的喜愛，同時注入了高田賢三開創的花卉印花，也特別打造紅色聯名樣式皮標，為此聯名更添獨特和識別度。
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目前 KENZO x Levi’s® 聯名系列將在官網和實體店鋪陸續上架，有興趣的朋友不妨持續關注。
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