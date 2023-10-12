Leica SOFORT 2即影即有雙模相機　內建20種鏡頭底片效果11月開賣

隨著拍攝器材的演進，即拍即視已經成了大家拍照時的常識，但是要保留你的回憶，印出來的照片還是難以取代的形式。



在攝影發展早期，從按下快門的曝光瞬間到實際看到照片之間往往需要數小時至數天時間。自1947年起，即影即有相機的誕生帶來了全新的攝影體驗，2023 年Leica（徠卡）相機公司推出第二代即影即有相機，新發表的Leica SOFORT 2 雙模式即影即有相機最大特色就是能將稍縱即逝的數位相片快速定格於恆久的底片世界之中。

Leica SOFORT 2 雙模式即影即有相機一覽。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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Leica SOFORT 2 的外觀設計時尚簡約，再次展現Leica對於工業設計的功力，操作方式延續著品牌設計精髓，易於上手的功能表結構和按鈕的佈局都與Leica的其他數位相機保持一致。

除了可永久保存數位影像，Leica SOFORT 2 也可以在挑選照片後再進行列印，甚至還能透過連接LeicaFOTOS應用程式，將智慧手機中的所有照片和其他Leica相機拍攝的照片預先儲存在 Leica Gallery 中，再透過 SOFORT 2 來列印這些照片。還可通過應用程式將手機中的照片傳輸至相機，並進行即時列印。只需拉動相機上的手動列印杆，等待片刻後，一張search Instax Mini格式的照片就列印完成。

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Leica SOFORT 2

搭載 1/5 吋 CMOS

有效畫素 490 萬

等效焦距 28mm

光圈自動 f/2～f/16

內建10種鏡頭效果和10種底片效果

內建記憶體可儲存 45 張照片

另外支援 MicroSDHC 記憶卡擴充

建議零售價為HKD 3,300元

將於2023年11月9日起在全球所有Leica專賣店、Leica官方線上管道和Leica授權經銷商發售

【本文獲「KEEDAN」授權轉載。】