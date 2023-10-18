LOEWE聯乘On再出新跑鞋Cloudtilt　簡約美學與創新科技的奢華之作

【LOEWE/ On/ 聯乘/ 跑鞋】繼上季LOEWE聯乘On後，今次再度聯手合作打造全新鞋款Cloudtilt，採用一系列柔和色調，結合出兩者在工藝和科技層面上的優點。



全新LOEWE × On涵蓋男女裝跑鞋。（IG@loewe）

繼LOEWE × On推出Cloudventure與Cloudrock鞋款後，近日發佈推出全新運動鞋款Cloudtilt，當中厚實的彩色鞋底，更採用了On的CloudTec Phase™技術，基本上這是一種由電腦和人工智能所生產成的緩震技術，讓你穿上腳時感覺更舒適，並能減輕腿部和身體的壓力，更設有多款顏色供你選擇。

而LOEWE × On除了加入CloudTec Phase™新技術外，還利用99%環保聚酯纖維所製成的網狀鞋面，甚至所有包裝均由100%回收材料所製成。值得一提的是，今次的宣傳片更完美捕捉到新鞋款Cloudtilt極之動態的一面，並邀請一眾運動員和舞蹈員出演，當中有體操運動員Yonghon Huh、BMX單車手Cindy Dos Reis、舞蹈員Roy Kaneza與Hortense de Gromard、動物流（Animal Flow）教練Stefan Crainic、奧運金牌競走運動員劉虹與阿聯酋首位女賽車手Amna Al Qubaisi等人。

今次LOEWE × On新鞋款Cloudtilt，再度將簡約美學與創新技術完美融合，可算是跑鞋中的奢華之作，並於10月12日發售，分兩輪登場，首輪男裝鞋款將有白色、黑色、橙綠色、啡色與藍色，而女裝鞋款則有白色、黑色、橙綠色、紫色與藍色等選擇。然而，該系列鞋款更多的顏色選擇，將於2024年1月的第二輪發售中登場。