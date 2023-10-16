藤原浩FRAGMENT大學別注　潮流教父變身教育家親身示範聯乘市場學

【藤原浩/ 聯乘/ FRAGMENT】當潮流教父藤原浩變身做老師，在FRAGMENT UNIVERSITY課程將他的潮流大法傾囊相授，與此同時他並沒有忘記「聯乘之王」的身份，帶來一系列FRAGMENT UNIVERSITY別注產品。



藤原浩除了潮流教父，最近還多了教育家的身份。（FRAGMENT）

作為現今時尚世界最強的聯乘代表，「聯乘」必然是FRAGMENT UNIVERSITY課程中最重要一課，這次他就身體力行，辦學之餘，再親身示範怎樣去策劃聯乘項目。

FRAGMENT UNIVERSITY周邊服裝產品（FRAGMENT UNIVERSITY）

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FRAGMENT UNIVERSITY別注以學徽為設計核心，在T-Shirt、Hoodie、Sweatshirt 上印上了FRAGMENT UNIVERSITY Logo和FRGMT字樣，全部以最Basic的黑白灰藍作配色，還有白色陶瓷杯，充滿濃厚的美式校園風格。

FRAGMENT UNIVERSITY聯乘Eastpk背囊（FRAGMENT UNIVERSITY）

不過，更值得留意是聯乘款式，有跟包袋老字號Eastpak合作的背囊，也有文具品牌Tsubame Note的燕子筆記，全是為學生而設，做到又有潮味又切合主題，「聯乘之王」絕對不是浪得虛名。

FRAGMENT UNIVERSITY聯乘Tsubame Note燕子筆記（FRAGMENT UNIVERSITY）

重溫藤原浩辦學理念：

再重溫藤原浩香港拍賣會：

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最後，一口氣重溫「聯乘教父」藤原浩經典別注：